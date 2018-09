Manchester City-Lyon : un immense exploit signé "Pep" Génésio

publié le 20/09/2018 à 11:26

1-0 après 26 minutes, 2-0 juste avant la pause, City qui pousse en seconde période mais ne marque qu'une fois. Les supporters lyonnais ont vécu une folle soirée, mercredi 19 septembre, totalement inattendue. Tenu en échec (2-2) à Caen quatre jours plus tôt, déjà battu deux fois en cinq journées de Ligue 1 depuis le début de la saison, par Nice à domicile (0-1) et à Reims (1-0), l'OL a signé un véritable exploit pour ses débuts en Ligue des champions sur la pelouse de Manchester City (2-1).



Principal artisan de ce succès, au lendemain des défaites du PSG à Liverpool (3-2) et de Monaco face à l'Atlético de Madrid (1-2) : l'entraîneur Bruno Génésio. Son président Jean-Michel Aulas n'a pas hésité une seconde à le mettre en avant dès la première question sur la formidable performance collective des Lyonnais à l'Etihad Stadium. "C'est surtout Bruno qui, en imposant un schéma tactique à City, avec un entraîneur mythique, a réussi à contrer cette équipe qui est évidemment intrinsèquement plus forte que la notre".

Ce schéma tactique, c'est un 4-4-1-1, avec le milieu Lucas Tousart et la recrue offensive Moussa Dembélé sur le banc, Maxwel Cornet aligné d'entrée et auteur du premier but. Après, il y a le talent de Nabil Fekir, les gants sûrs d'Anthony Lopes, le manque de précision de Manchester City. Régulièrement critiqué par une partie des supporters lyonnais, ironiquement surnommé "Pep" Génésio par ses détracteurs, l'entraîneur de 52 ans brille donc le soir où il affronte le City de Pep Guardiola, référence dans le monde des coachs.

Joli clin d’œil. Belle revanche pour un homme qui jouait gros cette semaine, se trouvait vraiment dans les cordes après un début de saison raté. "Les cordes, ça fait deux ans et demi que j'y suis, rétorque-t-il. Il n'y a pas de revanche. Simplement, en football il faut toujours être prudent, il faut réfléchir avant de dire des énormités et des grosses bêtises (...) Gardons de la mesure".



Un message sans doute adressé au public lyonnais, peut-être aussi à ses joueurs. Génésio aimerait les voir confirmer en championnat, dès dimanche 23 septembre (21h) lors du choc de la 6e journée face à l'autre Olympique, Marseille. Ensuite, Lyon se rendra à Dijon, recevra Nantes puis le Shakthar Donetsk lors de la 2e journée de Ligue des champions, le mardi 2 octobre (21h). Si cet exploit à Manchester est de bon augure pour la qualification en 8es de finale, il reste encore cinq matches avant d'y parvenir.