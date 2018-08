publié le 31/08/2018 à 20:00

L'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice ont rendez-vous au Parc OL ce vendredi 31 août lors de cette quatrième journée. Mariano Diaz parti au Real Madrid, Bruno Génésio devrait logiquement faire confiance au trio Terrier-Depay-Traoré sur le front de l'attaque mais surtout à Nabil Fekir aux commandes du jeu. L'international français, qui a fait son retour la semaine dernière, devrait être titularisé pour la première fois de la saison.



Côté Niçois, Patrick Viera va devoir se passer de son gardien Yoan Cardinale et de son attaquant Mickaël Le Brun, tous deux blessés à l'entraînement. En revanche, l'ancien milieu de terrain des Bleus, enregistre cependant les retours de Mario Balotelli et de Christophe Jallet, qui avait été opéré à la fin de l'hiver au genou gauche et dont la dernière apparition remonte au 13 janvier.

Suffisant pour décrocher enfin la première victoire de la saison ? Contrairement à Lyon, qui a signé deux victoires en trois matches, le Gym connaît déjà ses premières turbulences avec seulement un point glané en trois matches.