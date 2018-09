publié le 18/09/2018 à 16:40

Pour l'instant, le cap des 30 ans n'a pas de prise sur lui. Avec 15 réalisations, Cristiano Ronaldo (33 ans) s'est encore offert le titre de meilleur buteur de la Ligue des champions la saison passée. Une habitude depuis la saison 2012-2013 (12 buts), après une première expérience des sommets en la matière en 2007-2008 avec Manchester United (8 buts).



En 2013-2014, "CR7" est même monté jusqu'à 17 buts, établissant un nouveau record. Si le Portugais a dû partager les lauriers avec son rival argentin Lionel Messi et le Brésilien Neymar en 2014-2015 (10 buts), il a repris seul la tête des goleadors les deux saisons suivantes avec 16 puis 12 actions décisives.

Pendant que le Real Madrid décrochait trois nouvelles "coupe aux grandes oreilles", sa mégastar prenait le large sur Messi (31 ans) au classement des meilleurs buteurs dans toute l'histoire de la compétition. Il totalise 120 buts avant cette nouvelle édition, qu'il attaque sous les couleurs de la Juventus Turin, soit 20 de plus que l'attaquant du FC Barcelone.

Benzma 4e ex-æquo

Dans le top 10 de ce classement, ils ne sont que deux autres encore en activité en Europe : Karim Benzema (30 ans, Real Madrid), 4e ex-æquo avec le Néerlandais Ruud Van Nistelrooy (56 buts), et le Polonais Robert Lewandowski (30 ans, Bayern Munich), 10e (45 buts).



Les Parisiens Kylian Mbappé (19 ans), Neymar (26 ans) et Edinson Cavani (31 ans) en sont respectivement à 10, 27 et 32 buts. Le Colombien de Monaco Radamel Falcao (32 ans) totalise 14 réalisations.

Ligue des champions : les 10 meilleurs buteurs

Depuis 1992-93 (tours préliminaires exclus). En gras, les joueurs encore en activité en Europe.



1. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) : 120

2. Lionel Messi (FC Barcelone) : 100

3. Raul : 71

4. Ruud Van Nistelrooy : 56

. Karim Benzema (Real Madrid) : 56

6. Thierry Henry : 50

7. Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy) : 48

. Andrei Shevchenko : 48

9. Filippo Inzaghi : 46

10. Robert Lewandowski (Bayern Munich) : 45

...