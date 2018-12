publié le 18/09/2018 à 08:40

Les joueurs rêvent tous d'y participer, d'entendre son hymne en entrant sur la pelouse, de voir les étoiles s'agiter. Pour les clubs, une participation à la Ligue des champions est aussi devenu un impératif économique. Demandez-le à Jean-Michel Aulas, dont l'OL revient cette année dans la cour des grands après deux ans d'absence.



Faire partie des 32 équipes qualifiées pour la phase de poules - via son championnat national ou des tours préliminaires -, c'est s'assurer un chèque de l'UEFA de 15,25 millions d'euros, avant même de commencer à jouer les six premiers matches. Ensuite, chaque victoire rapporte 2,7 millions d'euros et un match nul 900.000 euros.

Les dotations augmentent encore avec les matches à élimination directe. Se qualifier pour les 8es de finale rapporte 9,5 millions d'euros, pour les quarts 10,5 millions supplémentaires, puis encore 12 millions en cas de demi-finale. En finale, le vainqueur reçoit 19 millions d'euros, le vaincu 15.

82,45 millions d'euros au maximum

En théorie, le club qui va au bout peut donc toucher 82,45 millions d'euros en revenus sportifs : 15,25 millions pour sa participation, 16,2 millions s'il gagne ses six matches de groupe et 51 millions lors de la phase finale.



Cette édition 2018-19 marque en outre l'apparition d'un bonus versé aux clubs en fonction de leur historique, d'après un classement établi par l'UEFA selon les performances réalisées ces dix dernières années en Coupe d'Europe. Le PSG, 9e de ce classement, recevra ainsi 26,59 millions d'euros, Lyon 21,05 millions et Monaco 5,54 millions.



Le Real Madrid, en tête du classement en raison de son statut de triple tenant du titre, touchera près de 35,5 millions d'euros, quand le club avec le plus bas coefficient, l'AEK Athènes, devra se contenter d'un peu plus d'un million d'euros. À ces dotations s'ajoutent bien sûr les droits télé, qui diffèrent en fonction des pays.