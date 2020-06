publié le 24/06/2020 à 10:15

Stoppée nette le dimanche 8 mars au coup de sifflet final de la rencontre Lille-Lyon (1-0), la saison 2019-2020 de football en France va-t-elle reprendre le vendredi 24 juillet ? S'il est acté que la Ligue 1 ne reprendra pas, les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue vont sans doute être disputées fin juillet.

Selon des informations du Parisien, la première (PSG - Saint-Étienne) devrait avoir lieu le vendredi 24 juillet, la seconde (PSG - Lyon) le vendredi 31 juillet, sans doute au Stade de France et à huis clos. Une assemblée générale de la Fédération française de football est prévue ce vendredi 26 juin. Elle officialisera peut-être ces dates.

L'Uefa attend en tout cas les qualifiés français pour les Coupes d'Europe 2020-201 d'ici au 3 août. Mais avant de se projeter sur la saison prochaine, l'instance européenne entend bien terminer sa lucrative Ligue des champions au mois d'août. La phase finale doit reprendre les vendredi 7 et samedi 8 août avec la fin des 8es de finale retour.

Juve-OL le 7 ou le 8 août

Il en reste quatre à jouer, à commencer par celui de l'Olympique Lyonnais face à la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo - les autres sont Bayern-Chelsea, Barça-Naples et Manchester City-Real Madrid. Le club de Jean-Michel Aulas a remporté la manche aller 1-0 dans son stade le 26 février dernier. Le retour se jouera soit en Italie soit au Portugal. Décision du lieu et de la date précise le vendredi 10 juillet.

Ce jour-là, l'Uefa procédera également au tirage au sort intégral de son "final 8", un tournoi final condensé sur 11 jours avec quarts de finale (du mercredi 12 au samedi 15 août), demi-finales (mardi 18 et mercredi 19 août) et finale (dimanche 23 août). Pas de matches aller-retour en quarts et en demies, prolongation et tirs au but en cas d'égalité après 90 minutes.

Le PSG en rêve, Lisbonne inquiète

Tombeur du Borussia Dortmund en 8es après un succès 2-0 dans un Parc des Princes à huis clos le 11 mars, le Paris Saint-Germain fait partie des quatre qualifiés connus avec l'Atlético de Madrid (qui a sorti le tenant du titre Liverpool), l'Atalanta Bergame et le RB Leipzig.

Ce tournoi final inédit doit se dérouler dans une seule ville, Lisbonne. Toutefois, la menace d'une nouvelle délocalisation refait surface en cette fin du mois de juin avec le rétablissement de plusieurs mesures de confinement dans la région de la capitale portugaise visant à freiner la propagation du coronavirus.

Parmi ces mesures figurent l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes, alors que la limite avait été relevée à 20 personnes dans l'ensemble du pays, et la fermeture des cafés et commerces dès 20h. "Certaines mesures s'appliqueront transversalement à toute la région métropolitaine de Lisbonne", a annoncé lundi 22 juin le Premier ministre portugais Antonio Costa. Il reste sept semaines pour que la situation s'améliore.

Retour de la L1 le 23 août

Si le nouveau calendrier est finalement bien respecté, il y aura télescopage entre la finale de la Ligue des champions et la 1re journée de Ligue 1 version 2020-2021 le dimanche 23 août. Pour rappel, Lorient et Lens prendront la place de Toulouse et Amiens dans l'élite, avec un championnat toujours disputé à 20 clubs et sur 38 journées.

Le Tour en septembre, Roland en octobre

Deux autres événements sportifs majeurs doivent normalement animer la fin de l'été et le début de l'automne : le Tour de France et Roland-Garros. Initialement prévue du 27 juin au 19 juillet, la 107e Grand Boucle cycliste doit s'élancer le samedi 29 août de Nice, a priori sans le traditionnel public estival. Arrivée sur les Champs-Élysées à Paris le dimanche 20 septembre.



L'édition 2020 de Roland-Garros débutera une semaine plus tard, le dimanche 27 septembre (finale messieurs le dimanche 11 octobre). Le premier report envisageait la date du 20 septembre mais l'ATP a souhaité sept jours supplémentaires pour permettre la tenue des Masters 1000 de Madrid (13 septembre) puis Rome (20 septembre).

Un boulevard pour Nadal ?

Deux autres événements sportifs majeurs doivent normalement animer la fin de l'été et le début de l'automne : le Tour de France et Roland-Garros. Initialement prévue du 27 juin au 19 juillet, la 107e Grand Boucle cycliste doit s'élancer le samedi 29 août de Nice, a priori sans le traditionnel public estival. Arrivée sur les Champs-Élysées à Paris le dimanche 20 septembre.



L'édition 2020 de Roland-Garros débutera une semaine plus tard, le dimanche 27 septembre (finale messieurs le dimanche 11 octobre). Le premier report envisageait la date du 20 septembre mais l'ATP a souhaité sept jours supplémentaires pour permettre la tenue des Masters 1000 de Madrid (13 septembre) puis Rome (20 septembre).

F1 : 8 GP en Europe à partir de juillet

Enfin, la saison 2020 de Formule 1 doit, si tout, se passe bien, commencer le dimanche 5 juillet en Autriche, où se déroulera un deuxième Grand Prix le dimanche suivant (12 juillet). Suivront les GP de Hongrie (19 juillet), de Grande Bretagne (2 et 9 août), d'Espagne (16 août), de Belgique (30 août) et d'Italie (6 septembre). La suite du programme n'est pas encore définie.