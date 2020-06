Déconfinement :Teddy Riner soulagé de la reprise des sports de combat

publié le 21/06/2020 à 18:58

Un ouf de soulagement pour l'une des plus grandes stars du sport français. Alors que Matignon a annoncé, dans la soirée du vendredi 19 juin, que les sports de combat professionnels pourront reprendre avec contact le lundi 22 juin, le double champion olympique de judo Teddy Riner n'a pas manqué d'exprimer sa joie et évoque "une décompression".

"Cela va me permettre de repartir, de laisser un peu plus la préparation physique de côté et d'axer un peu mes entraînements sur le judo en reprenant le chemin des tatamis pour retrouver très vite mon meilleur niveau", a fait savoir celui qui domine depuis plus d'une décennie la catégorie reine des "poids lourds".

Après avoir enchaîné deux séances physiques par jour durant le confinement, Teddy Riner ne cache pas que "ça fait du bien de retoucher un kimono, pouvoir s'exprimer au judo et se sentir progresser". "Je ne suis pas un compétiteur de préparation physique mais de judo", a ironisé celui qui est également décuple champion du monde et dont le prochain grand objectif sera les Jeux Olympiques de Tokyo, reportés à l'été 2021 en raison de la crise du coronavirus.