Ligue 1 : la perspective du maintien s'éloigne pour Amiens et Toulouse

publié le 19/06/2020 à 22:31

Le maintien en Ligue 1 semble de plus en plus compromis pour les clubs d'Amiens et Toulouse. Le conseil d'État a suspendu la relégation des deux formations après l'arrêt prématuré de la saison de Ligue 1 en raison de la crise du coronavirus. Cette décision avait alors laissé entrevoir une saison à 22 clubs dans l'élite lors du prochain exercice mais la Ligue de football professionnel (LFP) campe sur sa position et son conseil d'administration a voté à l'unanimité pour ne garder que 20 clubs.

Le président d'Amiens, Bernard Jouanin, qui s'est abstenu lors du vote, ne cache pas sa déception : "Je suis indigné mais c'est un vote sans surprise", tout en estimant que "cette décision de la Ligue est injuste, infondée et incohérente". "Je pensais que le football allait sortir grandi de cette épreuve et que certains collègues allaient faire preuve d'humanité et de solidarité mais cela n'a pas été le cas", a-t-il également ajouté.

La décision du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel doit désormais être entérinée par les assemblées générales de la LFP mais aussi de la Fédération française de football (FFF) dans le courant de la semaine prochaine.