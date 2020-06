F1 : ouverture du championnat le 3 juillet en Autriche à huis clos

publié le 02/06/2020 à 14:08

La Formule 1 a annoncé mardi 2 juin l'ouverture des huit premières courses du calendrier 2020 après le report du championnat du monde de Formule 1 2020 en raison de la pandémie mondiale de Covid-19. Le calendrier a été approuvé par la FIA.

Au cours des deux derniers mois, la Formule 1 a travaillé en étroite collaboration avec tous les partenaires, les autorités, la FIA et les dix écuries du plateau pour créer un calendrier révisé qui permettra un retour à la course d'une manière sûre pour tous les passionnés de F1 et pour tous ceux qui y travaillent. L’ouverture de la saison 2020 se fera donc en Autriche du 3 au 5 juillet.

"En raison de la fluidité continue de la situation Covid-19 au niveau international, nous espérons un total de 15 à 18 courses avant de terminer notre saison en décembre et nous nous attendons actuellement à ce que les courses d'ouverture soient des événements fermés, mais espérons que les fans pourront à nouveau participer à nos événements lorsque cela sera sûr", précise le communiqué de la F1.

Deux GP de suite en Autriche et en Grande-Bretagne

Le calendrier d'ouverture comprendra parfois la tenue de deux événements consécutifs sur le même circuit à une semaine d'intervalle ainsi qu'un certain nombre d'événements consécutifs. "La santé et la sécurité de toutes les personnes concernées resteront la priorité numéro un, avec la Formule 1 et la FIA".

F1 : le programme à venir

GP d’Autriche : 3-5 juillet

GP d’Autriche : 10-12 juillet

GP de Hongrie : 17-19 juillet

GP de Grande Bretagne : 31 juillet et 1er août

GP de Grande Bretagne : 7-9 Aout

GP d'Espagne : 14-16 Aout

GP de Belgique 28-30 Aout

GP d'Italie : 4-6 Septembre