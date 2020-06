Ligue des champions : comment devrait se dérouler la phase finale à Lisbonne

publié le 17/06/2020 à 14:50

La Ligue des champions contrainte par le coronavirus à se réinventer. Suspendue depuis le début de l'épidémie, la prestigieuse compétition de clubs s'achèvera finalement en août par un tournoi délocalisé sur une seule ville, Lisbonne au Portugal. L'Uefa acte en ce moment même ce nouveau format en comité exécutif.

C'est donc à une mini Coupe du monde ou à un mini Euro que cette édition 2019-2020 ressemblera à partir des quarts de finale. Huit équipes vont se défier en match à élimination directe, une seule rencontre avec prolongation au terme des 90 minutes et tirs au but si le score est toujours de parité.

Ce tournoi sera ramassé sur moins de deux semaines, du 12 au 23 août. Tombeur du Borussia Dortmund à huis clos, le Paris Saint-Germain est déjà qualifié, tandis que Lyon a encore ses chances après sa victoire 1-0 à domicile face à la Juventus de Cristiano Ronaldo en 8e de finale aller - le match retour devrait se jouer le vendredi 7 ou le samedi 8 août à Turin.

Si l'OL venait à se qualifier, son entraîneur Rudi Garcia estime que la formule peut plus facilement lui permettre de rêver à l'exploit : "Oui, ce sera une opportunité incroyable parce qu'il y aura un match de quarts de finale, un match de demies et un match de finale. On va tout tenter et être inventif pour arriver à ça".

Il y aura sans doute toutefois le désavantage pour les clubs français d'arriver en déficit de rythme, les Allemands, Italiens, Anglais et Espagnols ayant eux repris depuis au moins deux mois...