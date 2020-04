Tour de France 2020 : le parcours de la 107e édition

et AFP

L'édition 2020 du Tour de France, reportée à la fin de l'été, n'aura jamais eu lieu aussi tard. En cause, évidemment, le coronavirus. Les organisateurs voulaient "s'éloigner le plus possible de la pandémie", a expliqué Christian Prudhomme.

Mais si le départ est différé, les amateurs de la Grande Boucle peuvent se rassurer : "L'esprit du Tour sera le même, les grandes difficultés seront les mêmes. Ce ne sera pas un Tour au rabais", assure Christian Prudhomme.

Pour preuve, le tracé sera quasi identique à celui initialement tracé. "Toutes les collectivités contactées m'ont dit oui", explique le patron du Tour, même si "il est possible que, dans quelques traversées d'agglomérations, on procède à quelques petits changements."

Les étapes du Tour de France 2020

29 août: 1re étape Nice Moyen Pays - Nice, 156 km

30 août: 2e étape Nice Haut Pays - Nice, 187 km

31 août: 3e étape Nice - Sisteron, 198 km

1er septembre: 4e étape Sisteron - Orcières-Merlette, 157 km

2 septembre: 5e étape Gap - Privas, 183 km

3 septembre: 6e étape Le Teil - Mont Aigoual, 191 km

4 septembre: 7e étape Millau - Lavaur, 168 km

5 septembre: 8e étape Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle, 140 km

6 septembre: 9e étape Pau - Laruns, 154 km

7 septembre: repos en Charente-Maritime

8 septembre: 10e étape Ile d'Oléron - Ile de Ré, 170 km

9 septembre: 11e étape Châtellaillon-Plage - Poitiers, 167 km

10 septembre: 12e étape Chauvigny - Sarran Corrèze, 218 km

11 septembre: 13e étape Châtel-Guyon - Puy Mary Cantal, 191 km

12 septembre: 14e étape Clermont-Ferrand - Lyon, 197 km

13 septembre: 15e étape Lyon - Grand Colombier, 175 km

14 septembre: repos en Isère

15 septembre: 16e étape La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans, 164 km

16 septembre: 17e étape Grenoble - Méribel col de la Loze, 168 km

17 septembre: 18e étape Méribel - La Roche-sur-Foron, 168 km

18 septembre: 19e étape Bourg-en-Bresse - Champagnole, 160 km

19 septembre: 20e étape Lure - La Planche des Belles Filles, 36 km (contre-la-montre individuel)

20 septembre: 21e étape Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Elysées, 122 km