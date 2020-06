publié le 23/06/2020 à 08:05

Le reconfinement a été d'ores et déjà décrété chez nos voisins portugais. Pour l'instant, seule la région de Lisbonne est concernée. Une décision prise après l'apparition de plusieurs foyers de contagion. Les cafés et commerces sont notamment priés de fermer dès 20 heures à partir de ce mardi 23 juin, comme l'explique cette Française qui vit sur place.

"C’est un reconfinement. Les cafés et restaurants vont fermer plus tôt pour pas que les gens sortent. Les gens sont disciplinés et vont tenir", assure-t-elle avec optimisme. "Certaines mesures s’appliqueront transversalement à toute la région métropolitaine de Lisbonne", a déclaré le chef du gouvernement, lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion avec les maires des cinq communes les plus concernées.

Parmi ces mesures, figurent l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes, alors que la limite avait été relevée à 20 personnes dans l’ensemble du pays. Selon les données officielles compilées par les médias locaux, le Portugal a enregistré entre le 21 mai et le 21 juin 9.221 nouveaux cas de Covid-19, dont 85% ont été détectés dans la région de Lisbonne et de la vallée du Tage.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - Le télétravail n’est plus la norme selon le nouveau protocole sanitaire qui devrait voir le jour. Seules les personnes à risque devront travailler de chez elles. L’entreprise, de son côté, devra désinfecter et aérer les locaux du mieux possible.

Emploi - Nokia va supprimer 1.233 emplois dans sa filiale française Alcatel-Lucent, soit un tiers de ses effectifs. Nokia confirme cette information et assure vouloir "limiter l’impact social de ce projet de transformation en proposant un plan de départs volontaires lorsque cela sera possible et en offrant des solutions de reclassement adaptées à la situation personnelle de chacun des employés concernés".

Affaire Cédric Chouviat - Les enregistrements de son téléphone montrent qu’il a à de nombreuses reprises dit qu’il avait du mal à respirer. "J'étouffe !" : ce sont les dernières paroles répétées sept fois par Cédric Chouviat. Les quatre policiers qui l’avaient interpellé le 3 janvier dernier ont été entendus mercredi dernier par l'IGPN sous le régime de la garde à vue.