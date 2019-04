publié le 09/04/2019 à 15:37

Pour la deuxième saison de suite, les quarts de finale de la Ligue des champions vont se disputer sans représentant français puisque le PSG s'est sabordé contre Manchester United et que le FC Barcelone était trop fort pour Lyon au match retour - Monaco était tombé dès la phase de poules. Rennes, Marseille et Bordeaux étant également éliminé en Europa League, la Ligue 1 se retrouve rayée de la carte européenne pour la première fois depuis huit ans et la saison 2010-2011.



Les amoureux de ballon rond ont tout de même de quoi se régaler sur le papier. En Ligue des champions, la première soirée consacrée aux quarts aller, mardi 9 avril, propose un choc 100% anglais entre Tottehnam et Manchester City, en même temps (21h) que le déplacement du FC Porto sur la pelouse du finaliste sortant, Liverpool et son trio offensif Salah-Mané Firmino.

Comme depuis le coup d'envoi de la compétition en septembre, ces matches sont à suivre en exclusivité sur les chaînes RMC Sport, la 1 pour Tottenham-City, la 2 pour Liverpool-Porto. Le lendemain, les même canaux du groupe Altice, maison mère de SFR, diffuseront Manchester United-Barça et Ajax Amsterdam-Juventus Turin. L'abonnement est à 9 euros pour les abonnés à l'opérateur de télécommunications, à 19 euros pour les autres.

En direct sur RTL.fr

Si vous ne possédez pas ces chaînes et ne souhaitez pas vous rendre dans un bar, vous pourrez suivre ces quarts de finale aller en direct sur RTL.fr. Les matches retour sont prévus dès la semaine prochaine, les mardi 16 et mercredi 17 avril.