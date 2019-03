publié le 13/03/2019 à 19:30

La "remontada" est en vogue en Ligue des champions. Lyon veut sa "sorpresa", sa "surprise" en espagnol : éliminer le Barça de Lionel Messi, dans son Camp Nou, en 8e de finale retour de Ligue des champions. Pour ça, l'OL dispose de deux avantages. D'une part un score à l'aller qui nourrit tous les espoirs (0-0), d'autre part et le retour de Nabil Fekir, suspendu lors de la première manche.



Après les coups de théâtre réalisés par Manchester United (battu 2-0 à l'aller par le PSG, vainqueur 3-1 à Paris au retour) et l'Ajax Amsterdam (battu 2-1 à l'aller par le Real, vainqueur 4-1 à Madrid au retour), un exploit de Lyon pimenterait un peu plus la chronique d'une édition 2018-19 déjà riche en sensations fortes.

Lyon a déjà renversé des montagnes par le passé. C'est le dernier club avant l'Ajax à avoir éliminé le Real dès les 8es de finale de la Ligue des champions (1-0, 1-1) en 2010, seule année où l'OL a franchi le cap des quarts de finale, contre Bordeaux, pour échouer en demi-finales face au Bayern (0-1, 0-3).