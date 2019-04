publié le 09/04/2019 à 20:00

Le duel 100% anglais entre les Spurs de Tottenham et les Citizens de Manchester, inédit sur la scène européenne, devrait faire des étincelles dans le Tottenham Hotspur stadium, nouvel écrin de 62.062 places dans lequel les Londoniens viennent d'emménager.



Favori sur le papier, Manchester City surfe sur une série de 22 victoires en 23 matches consécutifs depuis le 30 décembre, toutes compétitions confondues. Et les hommes de Pep Guardiola n'ont pas encaissé de but lors de leurs trois dernières sorties. Dans le camp d'en face, le bilan est beaucoup moins reluisant : Tottenham a enchaîné quatre revers et un match nul en championnat avant de relever la tête la semaine dernière contre Crystal Palace.



L'autre rencontre disputée mardi 9 avril apparaît encore plus déséquilibrée entre Liverpool, le finaliste de la précédente Ligue des champions, et Porto. La saison dernière, les "Reds" avaient balayé les Portugais (5-0) en 8es de finale aller grâce à leur triplette de buteurs Sadio Mané (triplé), Roberto Firmino et Mohamed Salah. Muet pendant huit matches, l'attaquant égyptien vient de débloquer son compteur buts vendredi contre Southampton.