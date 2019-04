publié le 08/04/2019 à 18:26

Quatre clubs anglais (Liverpool, Tottenham et les deux Manchester), un espagnol (FC Barcelone), un italien (Juventus Turin), un hollandais (Ajax Amsterdam) et un portugais (FC Porto) : voici la composition des huit quart-de-finaliste de cette Ligue des champions 2018-2019, dont la finale aura lieu le samedi 1er juin au stade Metropolitano de Madrid, celui de l'Atlético.



Renversés par la Juve de Cristiano Ronaldo au tour précédent, Antoine Griezmann et ses partenaires ne la disputeront donc pas devant (une partie) de leur public. Le Portugais, vainqueur des trois dernières éditions avec le Real Madrid, espère être totalement remis d'une blessure à la cuisse droite pour le match aller sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam, tombeur justement du Real en 8es.

Le champion des Pays-Bas n'avait plus été présent à ce stade de la compétition depuis la saison 2002-2003. Avec sa jeunesse dorée incarnée par Frenkie de Jong et Mathias de Ligt, il peut viser comme la génération 1996-1997, avant de rêver à un sacre comme celle de 1994-1995. En face, bien sûr, il y a l'expérience de la "Vieille Dame", finaliste malheureuse en 2015 et 2017.

Manchester City principal favori ?

Ce remake de la finale 1996 remportée par la Juve a lieu mercredi 10 avril (21h), en même temps que la principale affiche de ce tour, Manchester United-FC Barcelone. Revenus de nul part face au Paris Saint-Germain, les Mancuniens retrouvent Paul Pogba pour défier le Barça de Lionel Messi, tombeur pour sa part de l'Olympique Lyonnais en 8es. Les catalans ne se sont plus imposés dans l'épreuve depuis 2015, les Anglais depuis 2008.



Mardi 9 avril (21h), les deux premiers quarts aller impliquent les trois autres formations britanniques en lice. Liverpool, finaliste sortant, accueille Porto avec son trio offensif Sadio Mané-Roberto Firmino-Mohamed Salah. Tottenham et Hugo Lloris se frottent à l'épouvantail Manchester City, peut-être le candidat le plus sérieux à la victoire finale, ce qui ne lui est jamais arrivé.

Ligue des champions : le programme des quarts

Tous les matches à 21h.



Quarts de finale aller :



Mardi 9 avril :

Liverpool - FC Porto

Tottenham - Manchester City



Mercredi 10 avril :

Ajax Amsterdam - Juventus Turin

Manchester United - FC Barcelone



Quarts de finale retour :



Mardi 16 avril :

Juventus Turin - Ajax Amsterdam

FC Barcelone - Manchester United



Mercredi 17 avril :

FC Porto-Liverpool

Manchester City-Tottenham