publié le 17/09/2018 à 18:58

Plus personne ne s'en souvient ou presque tant le paysage audiovisuel français a vécu de bouleversements en six ans. Jusqu'en 2012, les principales affiches de Ligue des champions concernant les clubs français étaient diffusés sur TF1, en clair, sans avoir à débourser telle ou telle somme pour s'abonner.



Six ans plus tard, même Canal+, co-diffuseur historique avec la "Une", n'a plus aucun droit de retransmission de la plus prestigieuse des coupes européennes. Déjà, l'an dernier, la chaîne cryptée avait été contrainte de laisser les 8es de finale aller et retour du PSG contre le Real Madrid au groupe beIN Sports.

Apparu dans le paysage français de manière fracassante le 1er juin 2012, ce dernier subit aujourd'hui ce qu'il avait fait subir à Canal à son arrivée, de manière plus violente encore. Lors du dernier appel d'offre de l'UEFA, un seul groupe a raflé la retransmission intégrale et exclusive des matches de Ligue des champions (mais aussi de Ligue Europa) : RMC Sport, à l'époque SFR Sport.

9 euros pour les clients SFR, 19 pour les autres

Si la finale devra être retransmise en clair conformément à la réglementation sur les événements sportifs d'importance, il faut s'abonner à ce nouveau bouquet pour suivre par exemple cette semaine Liverpool-PSG, Monaco-Atlético de Madrid et/ou Manchester City-Lyon.



Pour les abonnés à SFR via la télévision ou la téléphonie (sauf pour les clients de Red by SFR), il en coûte 9 euros par mois. Pour les autres, c'est 19 euros par mois ou 168 à l'année. À titre de comparaison, l'abonnement à beIN Sports était la saison dernière de 15 euros par mois, sans l'exclusivité de tous les matches.



Pour ceux qui ne souhaitent pas s'abonner à RMC Sport mais tout de même connaître l'évolution des matches des clubs français, RTL.fr propose des directs commentés. Rendez-vous mardi 18 septembre dès 20h pour Liverpool-Paris et Monaco-Atlético, et mercredi 19 septembre même heure pour Manchester City-OL.

18h55 et 21h

Autre changement majeur de cette 64e édition : les horaires de matches. Pour la plupart, le coup d'envoi a été reculé de 15 minutes, de 20h45 à 21h. Par ailleurs, certaines rencontres débutent à 18h55, en moyenne deux lors de chaque journée de compétition, le mardi comme le mercredi.



C'est le cas mardi 18 septembre des deux matches du groupe B, FC Barcelone-PSV Eindhoven et Inter Milan-Tottenham. Le PSG jouera à 18h55 le mercredi 3 octobre face à l'Étoile Rouge Belgrade. Idem pour Monaco-Bruges le mardi 6 novembre et Atlético-Monaco le mercredi 28 novembre. Lyon, en revanche, jouera tous ses matches à 21h.