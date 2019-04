Bruno Génésio et Laurent Blanc à Paris le 10 février 2019

"Mariage possible" pour Le Parisien, "contact établi" selon L'Équipe. Au surlendemain de la déroute lyonnaise face à Dijon au Groupama Stadium (1-3), dans la foulée d'une élimination en demi-finale de Coupe de France face à Rennes (2-3), le nom de Laurent Blanc est étroitement lié à l'Olympique Lyonnais, lundi 8 avril.



Sans club depuis son éviction du PSG en juin 2016, le coach de 53 ans reviendra-t-il en Ligue 1 l'été prochain pour succéder à Bruno Génésio (52 ans) sur le banc de l'OL ? L'hypothèse semble crédible, à en croire les deux quotidiens français. Si la rupture entre Jean-Michel Aulas et son entraîneur n'est pas encore actée, elle semble inéluctable, même si Lyon termine sur le podium en fin de saison.

S'il privilégierait un rebond à l'étranger (Chelsea ? Séville FC ? AS Rome ?), le champion du monde 1998 citait l'OL il y a deux mois parmi les concurrents possibles du PSG à terme. "Il a un bon profil" a pour sa part estimé le président lyonnais la semaine dernière. La fin de l'aventure en queue de poisson de Blanc au PSG ne fait visiblement pas oublier son titre de champion de France avec Bordeaux en 2009, avant les 15 titres remportés avec Paris.

L'OL dément

En milieu de matinée, lundi 8 avril, l'Olympique Lyonnais s'est fendu d'un communiqué sur son site officiel pour démentir "catégoriquement avoir contacté Laurent Blanc, ou tout autre entraîneur (...) Le club tout entier se concentre sur la fin de saison avec, comme unique objectif, de mettre Bruno Génésio et ses joueurs dans les meilleures conditions pour décrocher une place sur le podium, qualificative pour la Ligue des champions".



Ces trois dernières années, Blanc a passé beaucoup de temps avec sa famille et "un petit peu" sur les terrains de golf, l'une de ses passions, assurait-il dans l'émission Téléfoot en début d'année. Son nom est régulièrement revenu sur le devant de la scène lorsque des clubs comme l'Inter Milan, Manchester United et même Marseille se sont retrouvés en difficulté. Pour l'instant sans prolongement concret.