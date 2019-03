publié le 15/03/2019 à 19:45

Contre toute attente, les derniers espoirs reposaient sur Rennes. Après seulement 15 minutes de jeu sur la pelouse de l'Emirates Stadium d'Arsenal il n'en restait déjà plus beaucoup. Sur les coups de 22h56, ils se sont définitivement envolés, jeudi 14 mars. Battus 3-0, les Bretons ne verront pas les quarts de finale de l'Europa League, eux qui avaient pourtant parfaitement négocié leur 8e de finale aller en s'imposant 3-1 face aux Gunners.



Pour la première fois depuis huit ans et la saison 2010-2011, il n'y aura donc aucun club français présent au rendez-vous des quarts de finale dans l'une des deux Coupes d'Europe. Le Stade Rennais rejoint au rang des désillusions le PSG, Lyon, Monaco, Marseille et Bordeaux, les cinq autres engagés au début de ce sombre exercice 2018-2019, dans la foulée du titre de Champion du monde conquis par l'équipe nationale.

En Ligue des champions (C1), Paris s'est une nouvelle fois crashé en 8es, contre une équipe bis de Manchester United malgré un net avantage pris au match aller (victoire 2-0 avant l'inconcevable naufrage du Parc des Princes, 1-3) ; à Barcelone, l'OL n'y a cru que durant 20 minutes en seconde période avant de subir la loi de Lionel Messi (défaite 5-1 après le nul encourageant 0-0 de l'aller) ; Monaco n'a pris qu'un point en phase de poules, contre Bruges.

2016-2017, saison la plus faste

Un point pour un match nul contre les Chypriotes de l'Apollon Limassol, c'est aussi le famélique bilan de l'OM en Europa League (C3). Bordeaux en a pris sept sans parvenir à se hisser en 16es, stade de la compétition qui a vu Rennes sortir un match retour énorme pour se qualifier sur la pelouse du Bétis Séville (3-1 en Espagne après le 3-3 de l'aller). L'un rares moments forts pour le football français de clubs depuis août, avec Manchester City-Lyon (1-2) et Manchester-PSG (0-2).



Si la France était déjà absente du top 8 en Ligue des champions l'an dernier, l'OM avait tenu en haleine des millions de téléspectateurs en atteignant la finale de l'Europa League. 2016-2017 reste la saison la plus faste de la décennie avec Monaco en demi-finale de la C1, Lyon de la C3. De 2013 à 2016, Paris était systématiquement en quarts de la C1, pas mieux, accompagné de Monaco en 2015. En 2012, c'est l'OL qui avait vu le printemps en C1.

Manchester et le Real tombeurs de l'OM et l'OL en 2011

Voici étable le lien avec la saison 2010-2011. Manchester United et le Real Madrid avait eu raison de Marseille et Lyon en 8es de finale de la Ligue des champions, à laquelle participait Auxerre, stoppé dès la phase de poules. En Ligue Europa, le PSG s'était arrêté en 8e contre le Benfica Lisbonne, Lille en 16es face au PSV Eindhoven, Montpellier au 3e tour préliminaire (éliminé aux tirs au but par les Hongrois de Gyor).