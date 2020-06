Ligue des champions : le PSG favori numéro 1 au sacre selon les Français

publié le 27/06/2020 à 18:30

Le Paris Saint-Germain remportera-t-il la première Ligue des champions de son histoire, le dimanche 23 août à Lisbonne ? Le club de la capitale arrive en tout cas en tête des clubs cités par les Français avec 22% des suffrages. Suivent le Real Madrid (20%), le FC Barcelone (13%), la Juventus Turin (7%) et l'Olympique Lyonnais (6%).

Les amateurs de football sont encore plus nombreux à placer l'équipe de Kylian Mbappé et Neymar au premier rang des favoris : 25%. Convaincus à 74% par cette formule resserrée, ils sont 64% à estimer que les clubs français seront handicapés au moment de la jouer, et 68% à regretter le changement de certains effectifs.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 24 et jeudi 25 juin 2020 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 395 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. Le PSG devant le Real et le Barça

De retour au stade des quarts de finale après trois années de mésaventures, le PSG a vu son parcours en Ligue des champions mis entre parenthèses depuis la mi-mars et le début du confinement de l’Europe. Mais ce n’est que partie remise.

Si les conditions sanitaires sont réunies, le club francilien sera présent à Lisbonne en août pour participer au "Final 8". Pour une victoire ? Les Français et les amateurs de football veulent y croire. Ils placent le PSG en tête des favoris. Avec 22% et 25% des suffrages, les Parisiens devancent le Real (20% et 21%), le Barça (13% et 13%) et le Bayern (9% et 13%).

Lui aussi encore en lice mais avec un 8e de finale retour à disputer face à la Juventus Turin (en Italie ou au Portugal, le 7 ou le 8 août - précisions le 10 juillet), l'Olympique Lyonnais au 6e rang de la hiérarchie chez les Français (6% de suffrages), au 7e chez les passionnés de ballon rond (4%).

Le PSG devant le Real et le Barça Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Un format qui séduit les amateurs de foot

Comme un air de compétition internationale. Voilà comment on pourrait définir ce "Final 8". Entre le 12 et le 23 août, les matchs vont s’enchaîner, des quarts de finale à la finale. Quasiment tous les jours, les meilleures équipes européennes s’affronteront pour consacrer le vainqueur d’une Ligue des champions inédite.

Le format séduit particulièrement les amateurs de football. 74% de ces derniers affirment en effet que c’est une bonne idée. Et pour 58% d’entre eux, cette formule sera spectaculaire même si les stades seront probablement vides. Surtout, cette phase finale organisée en plein milieu des vacances promet d’être particulièrement suivi. 64% des amateurs de football nous indiquent en effet cette intention.

Un format qui séduit les amateurs de foot Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. L’arrêt de la Ligue 1 : un handicap pour le PSG et l’OL

Toutes les équipes encore en course pour la Ligue des champions ont retrouvé la compétition, sauf deux d’entre elles : le PSG et Lyon puisque la saison de Ligue 1 a été définitivement stoppée, alors que les championnats allemand, anglais, espagnol et italien ont repris ces dernières semaines.



Dans ce contexte, il y a deux possibilités. D’un côté, cela peut constituer un avantage car les joueurs n’auront pas la fatigue d’un enchaînement de matchs en juillet. De l’autre, cela peut représenter un handicap car les joueurs n’auront pas pu se préparer dans les conditions de compétition.



Invités à se prononcer, les amateurs de football jugent majoritairement que l’arrêt de la Ligue 1 constitue un handicap (64%) plutôt qu’un avantage (36%) pour le PSG et l’OL par rapport à leurs adversaires.

L'arrêt de la Ligue 1 : un handicap pour le PSG et l'OL Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Il est regrettable que certains joueurs quittent leur club

La reprise de la Ligue des champions en août va provoquer des évolutions d’effectifs, notamment au PSG. Si Thiago Silva s’est engagé à terminer la compétition avec le club, ce ne sera pas le cas d'Edinson Cavani et de Thomas Meunier dont les contrats n’ont pas été prolongés de deux mois.



Les amateurs de football regrettent que les effectifs ne soient pas identiques à ceux de la saison en cours. 68% d’entre eux nous le disent. À leurs yeux, cela dénature sans doute un peu la compétition. Il aurait sans doute fallu créer des contrats d’exception, mais les amateurs de football auraient aimé que le "Final 8" réunisse les effectifs au complet.

Regrettable que certains joueurs quittent leur club Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama