publié le 25/06/2020

À l'heure où les jeunes ados passionnés de foot tapissent leurs chambres de posters de leurs stars préférées, Luka Romero est devenu mercredi 24 juin le plus jeune joueur de l'histoire à faire ses débuts en championnat d'Espagne, avec Majorque, face au Real Madrid. Un nouveau record de précocité à 15 ans, sept mois et six jours.

À son âge, certains viennent de retourner au collège après le confinement. Et bien Luka Romero Bezzana, avec sa coupe mulet d'un autre temps, a disputé ses premières minutes de Liga, sept précisément, face l'équipe de Zinédine Zidane, Karim Benzema, Eden Hazard, Raphaël Varane... (victoire du Real 2-0 dans le cadre de la 31e journée du championnat).

Le club des Baléares, qui l'a repéré, le couve depuis cinq ans. Romero, né le 18 novembre 2004 au Mexique (Durango) de parents argentins, a justement choisi d'évoluer avec les moins de 17 ans de l'Argentine. Milieu de terrain, gaucher, vif, rapide, petit (1,65 m)... Cela vous rappellera sans doute quelqu'un : la comparaison est inévitable avec Lionel Messi.

Son entraîneur l'a pris dans les bras au moment de son entrée, lui glissant les dernières consignes, mettant sa main sur sa poitrine. "Il dira après-coup : son cœur battait à 2.000 à l'heure". Quelques ballons touchés, pas de fulgurance, mais une carrière prometteuse lancée, à 15 ans et 219 jours.



Le précédent record de précocité datait de 1939 : il était détenu par Francisco Bao Rodriguez "Sanson", lui qui avait fait ses premiers pas en Liga avec le Celta Vigo le 31 décembre 1939 à 15 ans et 255 jours lors d'une victoire 4-1 chez le Séville FC.