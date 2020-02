Lyon-Juventus Turin : l'OL s'offre la première manche et peut rêver d'exploit

publié le 26/02/2020 à 19:45

Ce n'est pas encore un exploit. Mais l'Olympique Lyonnais a réalisé un gros, un très gros coup en remportant la manche aller de sa confrontation avec la Juve 1-0 grâce à un but de Lucas Tousart à la 31e minute, avant de repousser les assauts turinois jusqu'au coup de sifflet final.

Seulement 7e de Ligue 1, encore en lice sur quatre tableaux mais embarqué dans une saison compliquée entre l'éviction de l'entraîneur Sylvinho dès le mois d'octobre et la grave blessure de Memphis Depay en décembre, l'OL de Rudi Garcia s'est montré à la hauteur de l’événement devant un public lui aussi présent derrière son club.

À Dortmund il y a huit jours, le PSG de Thomas Tuchel s'était présenté dans un improbable 3-4-3 avec à la clef une défaite 2-1. Rudi Garcia, lui, avait préparé son en championnat à Metz. Son schéma a permis de museler en première période une Juve seulement animée par Cristiano Ronaldo (4e, 24e, 35e).

Aucun tir cadré côté turinois

Désinhibés après 10 premières minutes timides, les Lyonnais ont même trouvé la faille logiquement. Après une tête de Karl Toko-Ekambi sur la barre (21e), Houssem Aouar a pu accélérer et servir en retrait Lucas Tousart, buteur du gauche en extension (1-0, 31e). À la pause, le score aurait même pu être de 2-0 avec un peu plus de justesse dans la finition de Toko-Ekambi.

Après la pause, la rencontre a progressivement tourné à une attaque-défense sur le but d'Anthony Lopes. Mais si les vagues turquoises se sont multipliés, si les Lyonnais ont souffert physiquement, le gardien lyonnais n'a eu aucun tir cadré à arrêté. L'arbitre a jugé bon de ne pas siffler après des contacts sur Ronaldo ou Dybala, ce dernier a été signalé hors-jeu sur son but (87e), Higuain a frappé à côté (82e, 86e).

A priori, la Juve ne pourra pas être moins inspirée au retour dans son stade le mardi 17 mars (21h). Assurément, Maurizio Sarri va revoir sa copie, ce choix de titulariser Adrien Rabiot plutôt que Blaise Matuidi, celui de sortir Miralem Pjanic en premier. Chambré en fin de match, Ronaldo doit, lui, attendre avec impatience la revanche.

Le Real battu 2-1 par City, Ramos exclu

Dans l'autre match de la soirée, le Manchester City de Pep Guardiola a renversé le Real Madrid de Zinédine Zidane à Santiago-Bernabeu pour s'imposer 2-1 et prendre un net avantage dans l'optique du match retour, que ne disputera pas le capitaine madrilène Sergio Ramos, expulsé.



Gabriel Jesus de la tête (78e) puis Kevin de Bruyne sur penalty (83e) après une faute de Dani Carvajal, ont offert aux "Citizens" les deux précieux buts à l'extérieur. Isco avait ouvert le score pour le Real à l'heure de jeu. Ramos a été expulsé en fin de match (86e) pour une faute en position de dernier défenseur.

22h54 - C'est terminé au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais bat la Juventus Turin 1-0. Match retour le mardi 17 mars.



93e - Tête de Cristiano Ronaldo à côté.



92e - Les défenseurs lyopnnais encore héroïques. L'OL tient son gros coup.



91e - 5 minutes de temps additionnel.



89e - Nouvelle action brûlante devant le but de Lopes, Ronaldo se bat pour que le ballon ne sorte pas, Dybala récupère, tente le ciseau mais est déséquilibré, toujours pas de décision de l'arbitre en défaveur de l'OL.



88e - Centre de Ronaldo directement dans les gants de Lopes.



87e - But de Dybala mais l'arbitre de touche a levé son drapeau pour hors jeu.



86e - Encore Higuain face à Lopes, ce n'est toujours pas cadré.



85e - Il y a eu un contact entre Denayer et Ronaldo dans la surface mais l'arbitre ne fait pas appel à la VAR.



84e - Cette fin de match se résume à une attaque-défense mais la Juve ne trouve toujours pas la faille.



82e - Centre de Danilo, Higuain place sa tête mais ne l'ajuste pas. 1-0.



81e - Cornet cède sa place à Andersen pour le dernier changement lyonnais.



79e - Corner en faveur de la Juve. Dybala se retrouve à la réception pour la volée. Au dessus.



77e - Tete entre à place de Dubois. Côté Juve, Rabiot, décevant, cède sa place à Bernardeschi.



75e - La Juve joue à la passe à dix autour de la surface. L'action se termine par une frappe à côté de Sandro. Dubois souffre de crampes. Toujours 1-0.



72e - Lyon résiste toujours aux vagues bleues, qui s'empilent mais ne font pas trembler Lopes. 1-0.



69e - Dybala de peu à côté dans la surface lyonnaise. Higuain remplace Cuadrado.



66e - Premier changement côté lyonnais, Terrier prend la place de Toko-Ekambi.



63e - Le temps fort italien semble passé, à l'image de cette ouverture manquée de Sandro.



62e - Pjanic cède sa place à Ramsey côté turinois. Dans la foulée, Rabiot obtient le corner à gauche. Denayer dégage de la tête.



61e - Cornet écope d'un carton jaune pour avoir stoppé Dybala qui partait en contre.



58e - Les Lyonnais ne parviennent plus à ressortir proprement le ballon les vagues bleues reviennent mais ni Sandro ni Cuadrado n'effectuent le geste juste.



57e - Centre de Sandro directement dans les gants de Lopes. 1-.0



56e - Dybala le frappe du gauche, Marcelo repousse de la tête.



55e - Encore un coup franc à venir près de la surface pour la Juve pour une faute de Cornet sur Cuadrado. Il est située à droite de la surface.



54e - Reprise de volée contrée de Tousart, corner. La Juve se dégage.



53e - Cette fois c'est Pjanic qui tire, le mur repousse.



51e - La Juve peine à s'approcher des buts de Lopes mais Ronaldo obtient un nouveau coup franc dangereux.



49e - Cornet obtient le corner pour l'OL. Szczesny capte le centre de Marçal.



48e - La Juve tente de se réveiller dans les premières minutes du second acte, sans se montrer dangereuse toutefois.



22h03 - Les Lyonnais donnent le coup d'envoi de la deuxième période.



21h48 - Mi-temps au Parc OL, Lyon a réalisé une première période quasi parfaite et mène 1-0 grâce à Tousart. La Juve n'a été dangereuse que par Ronaldo, qui n'a pas cadrée ses trois tentatives.



47e - Guimaraes tente sa chance de loin pour l'OL. Szczesny s'empare du ballon sans problème.



45e - Coup franc dangereux à venir pour la Juve. Ronaldo a obtenu la faute. Le Portugais frappe dans le mur.



43e - Encore une frappe de Toko-Ekambi au bout d'un 3 contre 3. Ce n'est toujours pas cadré. 3 minutes de temps additionnel.



41e - Toko-Ekambi pas loin du 2-0. Sa frappe n'est pas cadrée devant Szczesny.



40e - Nouveau corner en faveur de l'OL. La Juve éloigne la menace par Pjanic.



39e - Rabiot reprend un centre de la tête dans la surface lyonnaise mais sans parvenir à cadrer. 1-0.



38e - Nouveau temps fort lyonnais, Szczesny repousse une première frappe, ça revient dans la surface de la Juve et Cuadrado fait semble-t-il une main. L'arbitre ne siffle pas penalty.



35e - Ronaldo enroule sa frappe depuis le coin gauche de la surface, ce n'est pas cadré.



34e - Accélération plein axe et lourde frappe de Dembélé, c'est à côté mais les Lyonnais sont en confiance.



31e - Ouverture du score lyonnaise par Lucas Tousart ! 1-0. Aouar prend le dessus sur son défenseur côté gauche, prend son temps pour centrer en retrait et trouve Tousart qui trompe Szczesny du gauche en extension. La Juve est à 10 car Dde Ligt se fait soigner.



28e - Marcelo écope d'un carton jaune pour une main sur le visage de Dybala. Le Brésilien n'était pas loin du rouge.



27e - Frappe turinoise signée Sandro à l'entrée de la surface, c'est au dessus.



24e - Ronaldo accélère côté gauche et centre dans la surface, Cornet vient dégager de la tête juste devant Cuadrado. 0-0.



23e - Très bonne séquence lyonnaise. De Ligt devance Dembélé de la tête dans la surface. Nouveau corner pour l'OL. Marçal tente la volée de 40 m. Largement au dessus.



21e - Corner en faveur des Lyonnais. Aouar le frappe et Toko-Ekambi trouve la barre transversale de la tête. 0-0.



20e - L'OL cherche à emballer le match, au contraire d'une Juve qui joue au petit trot.



15e - La défense lyonnaise a repoussé le danger sur le corner mais la Juve va procéder à une nouvelle attaque placée. Ça ne donne rien.



14e - Tous les Lyonnais sont dans leur camp quand la Juve à le ballon. Marçal commet la faute sur Ronaldo à 25 m des buts, légèrement sur la droite. Le coup franc de Pjanic aboutit à un corner.



12e - L'OL tente de se projeter mais manque de précision aux abords de la surface adverse.



9e - Sans s'être de nouveau montrée dangereuse, la Juve contrôle la partie.



6e - Première frappe lyonnaise signée Toko-Eekambi, c'est contré par un défenseur et sans danger pour le portier turinois. Le match s'anime.



4e - Première frayeur devant le but lyonnais avec cette frappe piquée de Ronaldo, qui passe de peu à côté.



2e minute - Début de match équilibré et sans occasion. La Juve évolue en bleu turquoise.



21h00 - C'est parti entre l'OL et la Juve, ce sont les Turinois qui ont donné le coup d'envoi.



20h56 - Entrée des 22 premiers acteurs de la rencontre et du trio arbitral sur la pelouse. Place à l'hymne de la Ligue des champions.



20h50 - Grosse ambiance au Parc OL, plongé dans le noir à 10 minutes du coup d'envoi. 57.200 spectateurs ont pris place, dont près de 3.000 tifosi.



20h39 - Les joueurs en terminent avec leur échauffement.



20h01 - Voici les équipes de départ avec l'OL en 3-4-3 :



Lyon : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Guimaraes, Tousart, Cornet - Toko-Ekambi, Dembélé, Aouar



Juventus Turin : Szczesny - Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Bentancur, Pjanic, Rabiot - Cuadrado, Dybala, Ronaldo



19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette rencontre.