Mercato OL : Terrier, Traoré, Aouar, Dembélé... Les départs possibles

publié le 25/06/2020 à 15:08

Débauché par Rennes et intronisé fin mai, Florian Maurice, ancienne figure historique de l'Olympique Lyonnais et ancien responsable du recrutement, va-t-il faire de Martin Terrier sa première recrue en Bretagne ? Déjà à l'origine de la venue de l'attaquant de 23 ans dans le Rhône en juillet 2018, le nouveau directeur technique du Stade Rennais pourrait de nouveau le séduire.

Auteur de 11 buts en 42 matches lors de la première saison avec l'OL sous les ordres de Bruno Génésio, l'ancien Lillois et Strasbourgeois a vu son temps de jeu et son influence réduire avec Sylvinho puis Rudi Garcia (13 titularisations en Ligue 1 pour un but, cinq apparitions en Ligue des champions pour une autre réalisation).

Selon L'Équipe de jeudi 25 juin, l'OL ne serait pas opposé à un départ afin d'alléger un secteur offensif qui va retrouver Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde pour la fin de la saison, intégrer Tino Kadewere, et qui compte toujours Karl Toko-Ekambi, Maxwell Cornet, Moussa Dembélé et Bertrand Traoré. Le club de Jean-Michel Aulas souhaite au moins récupérer son investissement, 11 millions d'euros plus quatre de bonus.

Traoré poussé vers la sortie

Suivant les résultats obtenus en finale de Coupe de la Ligue face au PSG (vendredi 31 juillet ?) et en Ligue des champions, qui permettront ou non de disputer une nouvelle Coupe d'Europe lors de la saison 2020-2021, l'OL cherchera plus ou moins à modifier son effectif en attaque.

Il semble toutefois déjà certain que Traoré (24 ans) sera poussé vers la sortie. En cas de belles offres, Moussa Dembélé (23 ans) et le milieu Houssem Aouar (20 ans) ne devraient pas être retenus. Amine Gouriri, lui, va sans doute être prêté à terme (à Nice ?). Il faudra aussi régler le cas Depay, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat, et qui est capable de tout.