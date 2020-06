Liverpool champion d'Angleterre pour la première fois en 30 ans

publié le 26/06/2020 à 01:40

Liverpool a été sacré champion d'Angleterre de football pour la première fois depuis 30 ans, après la défaite de son principal poursuivant, Manchester City, à Chelsea (2-1), le 25 juin.

Avec 23 points d'avance et seulement 21 encore en jeu, les Reds de Jürgen Klopp ont écrasé la saison nationale pour remporter leur 19e championnat et succéder à City, double champion sortant.

Le sacre de Liverpool, champion d'Angleterre après 30 ans d'attente, marque l'apogée d'une trajectoire ascendante entamée il y a cinq ans à l'arrivée de Jürgen Klopp et servie par un recrutement parcimonieux mais collant parfaitement à sa philosophie.

Passionné et charismatique, Klopp a fait passer les Reds de candidats à une place européenne parmi d'autres à champions d'Europe l'an dernier et d'Angleterre cette saison.

Le tout avec un projet de jeu clairement défini qui a été la boussole d'un recrutement aux antipodes du clinquant de ses rivaux (les deux Manchester, Chelsea ou Arsenal).

Recrutements intelligents

Sur les 18 joueurs figurant sur la première feuille de match de Klopp sur le banc des Reds, trois seulement ont joué un rôle cette saison, et encore de complément: James Milner (8 titularisations), Divock Origi (4) et Adam Lallana (3).

Si certains recrutements ont plus marqué que d'autres (Sadio Mané, Mohamed Salah, Virgil van Dijk), les Reds ont procédé par petites touches, ajoutant chaque été des engrenages à leur machine à gagner. Georginio Wijnaldum et Mané sont arrivés en 2016, Andy Robertson, Alex Oxlade-Chamberlain et Salah en 2017, van Dijk en janvier 2018 et le milieu Fabinho ainsi que le gardien Alisson Becker à l'été suivant.