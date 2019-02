publié le 25/11/2018 à 08:30

Un quart des Français pensent que Lyon va battre Manchester City mardi 27 novembre. Ils sont deux sur cinq à estimer que Paris s'imposera face à Liverpool le lendemain. 25% voient les deux clubs se qualifier pour les 8es de finale de cette Ligue des champions. La Ligue 1 est jugée d'un bon niveau par rapport aux autres championnats européens par 60% des sondés.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 21 et jeudi 22 novembre, auprès d'un échantillon de 1.004 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 461 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. Le PSG favori de son prochain match, pas l'OL

La 5e journée de la phase de poules propose notamment deux affiches franco-anglaises sur le sol hexagonal. Mardi 27 novembre (21h), l'Olympique Lyonnais reçoit Manchester City. Vainqueurs surprises à l’aller (1-2) lors de la 1re journée, les Gones tenteront de rééditer l’exploit face au leader du championnat anglais.

Pour les Français et les amateurs de football, la tâche s’avère difficile. Seulement un quart d’entre eux (24 et 25%) pronostiquent une victoire quand ils sont 37% et 44% à s’attendre à une défaite de l’OL. Un match nul, pronostiqué par 37% des Français et 31% des passionés permettrait malgré tout à l’équipe de Bruno Génésio d’aborder la dernière journée en position favorable.

Lyon-Manchester City : les pronostics Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Mercredi 28 novembre (21h), le Paris-Saint-Germain se frottera à Liverpool au Parc des Princes. Les Français et les amateurs de football sont nettement plus optimistes pour les Parisiens, malgré de la défaite (3-2) à l'aller à Anfield Road. 39% et 49% pronostiquent une victoire du PSG en dépit des potentielles absences de Neymar et Kylian Mbappé.



Ils sont 34% et 26% à ne pas voir de vainqueur dans cette confrontation et 25% des Français et des amateurs de football s’attendent à une victoire des Reds, probablement synonyme d’adieu aux 8èmes de finales pour les joueurs de Thomas Tuchel.

PSG-Liverpool : les pronostics Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Paris et Lyon en 8es pour 25% des sondés

Avec un seul point glané en quatre matchs, le troisième club français en lice cette saison dans la prestigieuse compétition, Monaco, est d’ores et déjà hors course pour une qualification en 8es de finale. Lyon et Paris, respectivement 2e et 3e de leur groupe à deux matches de la fin de la phase de poules, ont revanche leur avenir entre leur main.



Pour la majorité des sondés (63% des Français et 82% des amateurs de football), la Ligue 1 aura au moins un représentant en février et mars prochains. Mais ils ne sont que 25% et 33% à s’attendre à deux représentants. Les autres sont plus optimistes pour le PSG que pour l’OL. Pour 26% des Français et 33% des amateurs de football, seul le PSG représentera la France quand ils sont 12% et 16% à s’attendre à la seule qualification des Lyonnais.



Le pire pour la Ligue 1, à savoir aucun représentant français en 8ème, est tout de même pronostiqué par 35% des Français et 18% des amateurs de football.

Paris et Lyon en 8es pour 25% des sondés Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. La Ligue 1 majoritairement jugée d'un non niveau

Si ni le PSG ni Lyon ne sont assurés de la qualification, si Monaco est éliminé, si les trois représentants de la Ligue 1 en Europa League (Marseille, Rennes et Bordeaux) ont déçu, les sondés restent globalement positifs sur le niveau du championnat de France. 60% d’entre eux estiment qu’il est bon comparativement à celui des championnats anglais, espagnol, allemand ou italien.



Ils sont très peu nombreux, toutefois, à affirmer qu’il est d’un très bon niveau : seulement 5%. Les amateurs de football sont un peu plus positifs. 68% jugent que la Ligue 1 est d’un bon niveau et 9% estiment même qu’elle est d’un très bon niveau.

La Ligue 1 majoritairement jugée d'un non niveau Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Au-delà du niveau perçu, nous avons interrogé les Français dans le détail à propos de la Ligue 1 en leur posant la même question qu’en août 2016. Le championnat français n’est certes pas équilibré selon 57% des Français et 58% des amateurs de football, et donc pour beaucoup joué d’avance (49% des premiers et surtout 64% des seconds).



Mais selon 68% des Français (+25 points en deux ans) et 82% des amateurs (+ 30 pts), la Ligue 1 dispose de certains des meilleurs joueurs du monde. Elle révèle aussi de jeunes talents pour 67% des Français (+5 points) et fait désormais partie des 5 meilleurs championnats européens pour 56% d’entre eux (+12 points).



Reste que, même si cela s’améliore (+5 points), la Ligue 1 n’est perçue comme spectaculaire que par 25% des Français.

Du talent mais peu de spectacle Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama