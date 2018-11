publié le 07/11/2018 à 19:45

"C'est un match historique et il faut le gagner". Voilà comment Jean-Michel Aulas aborde le 4e match de son Olympique Lyonnais cette saison en Ligue des champions, dans les colonnes du Progrès. "Je dis aux joueurs : à vous de jouer, vous avez notre soutien. Je ne tiens pas un discours alarmiste. Les Memphis, Marcelo, Tousart, Ndombélé, ont les clés. C'est leur match", insiste-t-il.



Les leaders de l'effectif sont donc attendus au tournant et n'ont pas intérêt à reproduire la copie sans saveur offerte lors de leur dernière sortie devant le public lyonnais face à Bordeaux en Ligue 1 (1-1) après avoir laissé échapper la victoire dans le temps additionnel à Hoffenheim le 23 octobre (3-3).

Dauphin de Manchester City (6 points) dans le groupe F, Lyon (5 pts) a son destin en mains mais il s'agit de ne plus dilapider de points en route, sous peine de manquer une nouvelle fois le rendez-vous des 8es de finale que le club n'a plus fréquenté depuis la saison 2011-2012. Hoffenheim et le Shakthar Dontesk, eux, comptent 2 points.