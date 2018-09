publié le 02/09/2018 à 08:30

La popularité de l’équipe de France de football avait atteint des sommets à la veille de la finale de la Coupe du Monde. 79% des Français et 91% des amateurs de football avaient alors une bonne opinion des Bleus avant le sacre suprême face à la Croatie.



Un mois et demi plus tard, rien n’a changé, le flirt enivrant du mois de juillet s’est converti en véritable histoire d’amour : 78% des Français et 90% des amateurs de foot ont une bonne opinion de l’équipe de France.

Rappelons que cela n’a pas toujours été le cas. En octobre 2013, seulement 14% des Français avaient une bonne opinion des Bleus, qui n’étaient pas du tout certains de se qualifier pour la Coupe du Monde 2014 et payaient encore le prix de la crise de Knysna lors du Mondial 2010.

Rebelote avec l'affaire de la sextape en juin 2015. La popularité des Bleus, quelque peu remontée entre temps, est de nouveau en chute libre et descend sous la barre des 30%. Depuis, plus aucune crise d’importance majeure n’a affecté l’équipe de France. Son niveau de popularité a oscillé entre 50 et 60% pour atteindre donc, 78% aujourd’hui.

78% des Français ont une bonne opinion de l'équipe de France après le sacre mondial Crédit : Capture d'écran / Odoxa pour RTL

1. Deschamps plébiscité par les Français

Et Didier Deschamps n'est pas innocent dans le renouveau tricolore malgré certaines polémiques qui ont pu affecter le sélectionneur durant l'été entre son affrontement par médias interposés avec Christophe Dugarry ou encore la qualité du jeu produit par les Bleus tout au long de la compétition.



Qu’il se rassure malgré tout, les Français sont massivement derrière lui. Après six années passées à la tête de l’équipe de France, l'entraîneur basque aurait pu lasser les supporters. Il aurait aussi pu, de lui-même, décider de partir au sommet.



Il n'en est rien. Les Français veulent que Didier Deschamps reste à la tête de l'équipe de France pour mener ce jeune groupe vers un doublé Coupe du Monde-Euro, comme l’avait fait la génération 98-2000. 88% des Français et 92% des amateurs de football souhaitent en effet que Didier Deschamps reste sélectionneur jusqu’à la fin de son contrat, prévu au terme de l’Euro 2020.

88% des Français souhaitent que Didier Deschamps reste sélectionneur jusqu'en 2020 Crédit : Capture d'écran / Odoxa pour RTL

2. Mbappé mérite le Ballon d'Or

Après 10 saisons d’alternance entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le Ballon d’Or pourrait bien changer de main cette saison. Au-delà du Portugais toujours en course grâce à sa victoire en Ligue des Champions, les spécialistes évoquent le nom de Luka Modric, finaliste malheureux de la Coupe du Monde, mais aussi et surtout de certains Bleus.



Pour les Français, il n’y a d’ailleurs pas de débat : un champion du monde doit être désigné alors que seuls 21% d’entre eux désigneraient un joueur d’une autre nationalité. Parmi les quatre noms les plus cités, les Français (44%) et les amateurs de foot (51%) votent massivement pour Kylian Mbappé. Talent déjà reconnu de tous, le jeune Parisien a particulièrement brillé lors de la compétition, au point de recevoir les éloges du roi Pelé. Antoine Griezmann, vainqueur de la Ligue Europa, ne peut rivaliser.



Rendez-vous donc en décembre pour savoir si un joueur tricolore succédera à Zinédine Zidane, 20 ans après, ou si les joueurs français paieront le prix de la dispersion des voix entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Kylian Mbappé mérite le Ballon d'Or, selon 44% des Français Crédit : Capture d'écran / Odoxa pour RTL

3. Les Français attirés par la Ligue des nations

La Ligue des nations est une nouvelle compétition qui vise à remplacer les matchs amicaux lors des années creuses, c’est-à-dire les années sans Coupe du Monde et sans Euro.



Les Français (62%) et les amateurs de foot (77%) jugent massivement que cette compétition sera plus attractive pour les téléspectateurs. Au point de devenir une compétition importante pour les équipes nationales ? La réponse est "oui" pour 58% des personnes interrogées.

62% des Français sont favorables à la Ligue des Nations Crédit : Capture d'écran / Odoxa pour RTL

4. La France favori face à l'Allemagne

Les deux derniers champions du monde comme affiche de la première journée de la Ligue des Nations, voilà qui devrait réjouir les amateurs de football. Si les Français sont au sommet, les Allemands, éliminés dès le 1er tour en Russie, ont connu la pire des désillusions.



Interrogés sur ce match à venir le 6 septembre prochain, les Français sont confiants pour les Bleus. 48% d’entre eux et 54% des amateurs de football pronostiquent une victoire des joueurs de Didier Deschamps. Ils sont 38% et 33% à s’attendre un match nul et seulement 13% des Français et des amateurs de football voient les Allemands s'imposer à l’issue des 90 minutes.

Près d'un Français sur deux voit les Bleus s'imposer contre l'Allemagne Crédit : Capture d'écran / Odoxa pour RTL