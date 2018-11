PSG : Neymar souffre d'une élongation, Mbappé d'une contusion

Neymar Jr. et Kylian Mbappé le 20 novembre 2018

et AFP

publié le 21/11/2018 à 17:28

Nouvel épisode dans un feuilleton dont le football regorge chaque saison et qui devrait durer jusqu'au mercredi 28 novembre sur les coups de 20h, une heure avant le coup d'envoi de PSG-Liverpool, lorsque les compositions des équipes de départ seront officielles. Le club de la capitale s'est fendu d'un "point médical concernant Neymar Jr et Kylian Mbappé", mercredi 21 novembre.



Le communiqué diffusé sur le site internet fait quatre lignes. Il y est indiqué que les deux joueurs "ont passé ce jour des examens qui ont confirmé" pour le Brésilien "une élongation des adducteurs droits", pour le Français "une contusion de l'épaule droite". "Une période de 48 heures de soins sera observée afin de juger l'évolution clinique" des deux attaquants vedette de l'équipe.

Autrement dit, il est encore impossible de savoir s'ils pourront tenir leur place en Ligue des champions la semaine prochaine. C'est le cas de Neymar qui inquiète le plus. Même s'il n'y a pas de lésion mais un simple étirement des fibres musculaires - ce qui reste à confirmer -, le protocole normal de guérison est de 10 à 15 jours d'inactivité. On est donc au delà de la semaine de délai. Ce sera juste et en tout cas risqué pour le Brésilien.

Concernant Kylian Mbappé, qui s'est lui aussi rendu ce midi à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, les examens n'ont révélé aucune déchirure ou fracture mais une simple contusion de son épaule droite. Examen clinique rassurant donc, mais il souffre et la douleur est conséquente. Kylian Mbappé va devoir observer du repos. Impasse obligatoire sur PSG Toulouse samedi 24 novembre (17h) pour se donner toutes les chances d'être de retour contre Liverpool, même si ce ne sera de toute façon pas à 100%.