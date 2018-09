Europa League 2018-2019 : le calendrier complet de la phase de poules

publié le 19/09/2018 à 16:25

Les supporteurs de l'OM rêvaient de se rendre à Lyon pour y disputer la finale de l'Europa League la saison dernière. S'ils n'ont pas pu soulever le trophée sous les yeux du président de l'OL Jean-Michel Aulas (défaite face à l'Atlético de Madrid 3-0), les Marseillais et leur sympathisants ont pris goût à l'aventure. À défaut de Ligue des champions, ils sont de retour dans la "petite Coupe d'Europe", avec appétit.



Le 29 mai prochain, ce n'est pas à quelques 315 km de la Canebière que se jouera la finale mais à près de 4.700, à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. D'ici là, le parcours sera semé d’embûches, à commencer par un groupe H sur le papier plus difficile que celui de l'an passé : la Lazio Rome, l'Eintracht Francfort et l'Apollon Limassol après Salzbourg, Konyaspor et le Vitoria Guimaraes.

Le Vélodrome à huis clos pour débuter

La campagne olympienne débute jeudi 20 septembre à 18h55 face à Francfort dans un stade Vélodrome qui va sonner bien creux en raison d'un huis clos, l'UEFA ayant sanctionné le club pour les incidents ayant émaillé son dernier parcours. Avec sa nouvelle recrue Kevin Strootman, l'OM se frotte au vainqueur de la dernière Coupe d'Allemagne, renforcé par le retour du gardien Kevin Trapp, prêté par le PSG.



Rudi Garcia et ses hommes se déplaceront ensuite à Chypre début octobre pour affronter Limassol, qui avait tenu tête à Lyon à domicile la saison dernière (1-1), avant de recevoir la Lazio. Il faut terminer à l'une des deux premières places pour se hisser en 16es. En cas de qualification, Marseille pourrait ensuite croiser la route des deux poids lourds anglais en lice, Arsenal et Chelsea, mais aussi l'AC Milan ou le FC Séville, quintuple vainqueur de l'épreuve.

Rennes de retour après sept ans d'absence

Les deux autres clubs français en lice sont Rennes et Bordeaux, 5e et 6e du dernier championnat de Ligue 1 (l'OM avait terminé 4e). De retour sur la scène européenne après sept ans d'absence le club breton doit se frotter au FK Jablonec (République tchèque), au Dynamo Kiev et à Astana. (groupe K). Les Girondins ont hérité du Slavia Prague, du FC Copenhague et du Zénith Saint-Pétersbourg (groupe C).

Europa League : le programme de la phase de poules

Jeudi 20 septembre 2018 :



18h55 :



Groupe G :

Villarreal CF - Rangers

Rapid Vienne - Spartak Moscou



Groupe H :

Olympique de Marseille - Eintracht Francfort

Lazio - Apollon Limassol



Groupe I :

Besiktas JK - Sarpsborg 08 FF

KRC Genk - Malmö FF



Groupe J :

Séville FC - Standard de Liège

Akhisarspor - FC Krasnodar



Groupe K :

Stade Rennais - FK Jablonec

Dynamo Kiev - FC Astana



Groupe L :

PAOK - Chelsea

Videoton - BATE Borisov



21h00 :



Groupe A :

AEK Larnaca - FC Zürich

Ludogorets - Bayer Leverkusen



Groupe B :

RB Leipzig - RB Salzburg

Celtic FC - Rosenborg



Groupe C :

FC Copenhague - Zénith

Slavia Prague - Girondins de Bordeaux



Groupe D :

Spartak Trnava - Anderlecht

Dinamo - Fenerbahçe



Groupe E :

Sporting Portugal - Qarabag FK

Arsenal - FC Vorskla



Groupe F :

F91 Dudelange - AC Milan

Olympiakos - Real Betis



Jeudi 4 octobre 2018 :



16h50 :



Groupe K :

FC Astana - Stade Rennais



18h55 :



Groupe A :

Bayer Leverkusen - AEK Larnaca

FC Zürich - Ludogorets



Groupe B :

Rosenborg - RB Leipzig

RB Salzburg - Celtic FC



Groupe C :

Girondins de Bordeaux - FC Copenhague

Zénith - Slavia Prague



Groupe D :

Fenerbahçe - Spartak Trnava

Anderlecht - Dinamo



Groupe E :

FC Vorskla - Sporting Portugal

Qarabag FK - Arsenal



Groupe F :

Real Betis - F91 Dudelange

AC Milan - Olympiakos



21h00 :



Groupe G :

Spartak Moscou - Villarreal CF

Rangers - Rapid Vienne



Groupe H :

Apollon Limassol - Olympique de Marseille

Eintracht Frankfurt - Lazio



Groupe I :

Malmö FF - Besiktas JK

Sarpsborg 08 FF - KRC Genk



Groupe J :

FC Krasnodar - Séville FC

Standard de Liège - Akhisarspor



Groupe K :

FK Jablonec - Dynamo Kiev



Groupe L :

BATE Borisov - PAOK

Chelsea - Videoton



Jeudi 25 octobre 2018 :



18h55 :



Groupe A :

FC Zürich - Bayer Leverkusen

AEK Larnac - Ludogorets



Groupe B :

RB Salzburg - Rosenborg BK

RB Leipzig - Celtic



Groupe C :

Zénith - Girondins de Bordeaux

FC Copenhague - Slavia Prague



Groupe D :

Anderlecht - Fenerbahçe

Spartak Trnava - Dinamo



Groupe E :

Qarabag FK - FC Vorskla

Sporting Portugal - Arsenal



Groupe F :

AC Milan - Real Betis

F91 Dudelange - Olympiakos



21h00 :



Groupe G :

Rangers - Spartak Moscou

Villarreal CF - Rapid Vienne



Groupe H :

Eintracht Francfort - Apollon Limassol

Olympique de Marseille - Lazio



Groupe I :

Sarpsborg 08 FF - Malmö FF

Besiktas JK - KRC Genk



Groupe J :

Standard de Liège - FC Krasnodar

Séville FC - Akhisarspor



Groupe K :

FK Jablonec - FC Astana

Stade Rennais - Dynamo Kiev



Groupe L :

Chelsea - BATE Borisov

PAOK - Videoton



Jeudi 8 novembre 2018 :



16h50 :



Groupe K :

FC Astana - FK Jablonec



Groupe D :

Fenerbahçe SK - Anderlecht



18h55 :



Groupe G :

Spartak Moscou - Rangers

Rapid Vienne - Villarreal CF



Groupe H :

Apollon Limassol - Eintracht Francfort

Lazio - Olympique de Marseille



Groupe I :

Malmö FF - Sarpsborg 08 FF

KRC Genk - Besiktas JK



Groupe J :

FC Krasnodar - Standard de Liège

Akhisarspor - Séville FC



Groupe K :

Dynamo Kiev - Stade Rennais



Groupe L :

BATE Borisov - Chelsea

Videoton - PAOK



21h00 :



Groupe A :

Bayer Leverkusen - FC Zürich

Ludogorets - AEK Larnaca



Groupe B :

Rosenborg BK - RB Salzburg

Celtic FC - RB Leipzig



Groupe C :

Girondins de Bordeaux - Zénith

Slavia Prague - FC Copenhague



Groupe D :

Dinamo - Spartak Trnava



Groupe E :

FC Vorskla - Qarabag FK

Arsenal - Sporting Portugal



Groupe F :

Real Betis - AC Milan

Olympiakos - F91 Dudelange



Jeudi 29 novembre 2018 :



16h50 :



Groupe G :

Spartak Moscou - Rapid Vienne



Groupe K :

FC Astana - Dynamo Kiev



18h55 :



Groupe A :

FC Zürich - AEK Larnaca

Bayer Leverkusen - Ludogorets



Groupe B :

RB Salzburg - RB Leipzig

Rosenborg BK - Celtic FC



Groupe C :

Zénith - FC Copenhague

Girondins de Bordeaux - Slavia Prague



Groupe D :

Anderlecht - Spartak Trnava

Fenerbahçe SK - Dinamo



Groupe E :

Qarabag FK - Sporting Portugal

FC Vorskla - Arsenal



Groupe F :

AC Milan - F91 Dudelange

Real Betis - Olympiakos



Groupe J :

FC Krasnodar - Akhisarspor



Groupe L :

BATE Borisov - Videoton



21h00 :



Groupe G :

Rangers - Villarreal CF



Groupe H :

Eintracht Francfort - Olympique de Marseille

Apollon Limassol - Lazio



Groupe I :

Sarpsborg 08 FF - Besiktas JK

Malmö FF - KRC Genk



Groupe J :

Standard de Liège - Séville FC



Groupe K :

FK Jablonec - Stade Rennais



Groupe L :

Chelsea - PAOK



Jeudi 13 décembre 2018 :



18h55 :



Groupe G :

Villarreal CF - Spartak Moscou

Rapid Vienne - Rangers



Groupe H :

Olympique de Marseille - Apollon Limassol

Lazio - Eintracht Francfort



Groupe I :

Besiktas JK - Malmö FF

KRC Genk - Sarpsborg 08 FF



Groupe J :

Séville FC - FC Krasnodar

Akhisarspor - Standard de Liège



Groupe K :

Stade Rennais - FC Astana

Dynamo Kiev - FK Jablonec



Groupe L :

PAOK - BATE Borisov

Videoton - Chelsea



21h00 :



Groupe A :

AEK Larnaca - Bayer Leverkusen

Ludogorets - FC Zürich



Groupe B :

RB Leipzig - Rosenborg BK

Celtic FC - RB Salzburg



Groupe C :

FC Copenhague - Girondins de Bordeaux

Slavia Prague - Zénith



Groupe D :

Spartak Trnava - Fenerbahçe SK

Dinamo - Anderlecht



Groupe E :

Sporting Portugal - FC Vorskla

Arsenal - Qarabag FK



Groupe F :

F91 Dudelange - Real Betis



Olympiakos - AC Milan