publié le 06/11/2018 à 19:45

Même si l'Étoile Rouge de Belgrade a battu Liverpool à la surprise générale en début de soirée (2-0), le Paris Saint-Germain joue bien l'un des matchs les plus importants de son histoire récente, depuis l'arrivée des investisseurs qataris en 2011, mardi 6 novembre (21h) à Naples. Si les éliminations successives en quarts de finale puis en 8es de cette Ligue des champions tant convoitée ont été dures à digérer, une sortie de route dès la phase de poules ressemblerait bien plus à un accident industriel aux conséquences lourdes.



Ce PSG version Thomas Tuchel n'en est pas encore là. Mais il ne doit surtout pas perdre en Italie, et si possible s'imposer pour être maître de son destin lors des deux dernières journées, contre Liverpool et Belgrade. Après 3 matches dans le groupe C, la situation est la suivante : Liverpool est 1er avec 6 points, Naples 2e avec 5 points, Paris 3e avec 4 points, comme Belgrade.

Les équipes de départ :

Naples : Ospina, Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui - Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz - Mertens, Insigne

PSG : Buffon - Marquinhos, Thiago Silva, Kehrer - Meunier, Verratti, Draxler, Bernat - Di Maria, Mbappé, Neymar