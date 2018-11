publié le 06/11/2018 à 17:50

L'arrivée de Thierry Henry n'y change pour l'instant rien : Monaco ne gagne plus, et ce depuis le 11 août à Nantes (1-3), sa seule victoire cette saison. Depuis, les Monégasques ont disputé 14 matches pour un bilan terrible de cinq nuls et neuf défaites. En poste depuis quatre rencontres, le successeur de Leonardo Jardim possède un bilan de deux nuls et deux revers.



Dernier d'un groupe A de Ligue des champions dominé par le Borussia Dortmund (9 points) devant l'Atlético de Madrid (6), Monaco (1) n'est pas encore officiellement éliminé de la course aux 8es de finale avant de recevoir Bruges (1 point également). Mais si rêve il doit y avoir, c'est de terminer 3e pour être reversé en Europa League. Avant d'y songer, le club de la Principauté doit d'abord gagner, enfin, ce qu'il n'avait pu faire à l'aller en Belgique (1-1).