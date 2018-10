62% des Français et 30% des amateurs de foot jugent la Ligue 1 ennuyeuse

publié le 07/10/2018 à 09:03

62% des Françaises et des Français jugent que le championnat de France de Ligue 1 est ennuyeux ; chez les amatrices et amateurs de football, le taux monte tout de même à 30%. En majorité (55%), le grand public pense que la saison 2018-2019 est déjà jouée en faveur du PSG, alors qu'il reste 30 journées à disputer. Paris, Lyon et Marseille finiront sur le podium, Amiens, Guingamp et Dijon ou Angers descendront en Ligue 2.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les jeudi 4 et vendredi 5 octobre, auprès d'un échantillon de 1.014 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 417 amateurs de football, selon la méthode des quotas.



1. 62% des Français jugent la Ligue 1 ennuyeuse

En masse, les Françaises et les Français se sont passionnés pour la Coupe du Monde en Russie cet été, ont fêté la victoire de l'équipe de France, chanté à la gloire de N'Golo Kanté, Benjamin Pavard ou Kylian Mbappé. La Ligue 1, en revanche, ne semble pas les intéresser.

Seulement 37% des sondés dans cette enquête jugent le championnat de France de football de 1re division intéressant (6% très intéressant, 31% assez intéressant). Ce sont donc 62% qui juge les affrontements entre Paris et Toulouse, Saint-Étienne et Bordeaux, Marseille et Guingamp, Lyon et Amiens... assez ennuyeux (27%) voire très ennuyeux (35%).



Plus étonnant, les amateurs de football à proprement parler déçus par le spectacle proposé en France, malgré la présence de huit champions du monde à Paris, Marseille, Lyon et Monaco, ou celle de Neymar et Cavani au PSG. 24% juge la L1 assez ennuyeuse et 6% très ennuyeuse.

62% des Français jugent la Ligue 1 ennuyeuse Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Le championnat joué pour 55% des sondés

Après huit journées de championnat sur les 38 à disputer, le PSG, qui a gagné tous ses matches, compte déjà huit points d'avance sur son premier poursuivant, Lille. Malgré cet écart record, 42% des sondés estiment qu'il y a encore du suspense. Voilà l'autre lecture des 55% qui pense que Paris finira encore champion en fin de saison.



Chez les amateurs de foot, seulement 28% estiment qu'il y a encore du suspense. Mais là encore, le chiffre peut surprendre tant le Paris Saint-Germain semble au dessus de la concurrence avant son match contre Lyon, dimanche 7 octobre (21h).

Le championnat 2018-2019 joué pour 55% des sondés Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Paris, Lyon et Marseille sur le podium

En toute logique, le PSG arrive en tête des clubs cités (70%) lorsqu'on demande aux sondés qui finira aux trois premières places, celles qui permettent de décrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine. Parmi les neuf autres équipes proposées, Lyon arrive en 2e position (54%), Marseille en 3e (46%).



Les amateurs de foot sont en phase sur l'ordre de ce podium, avec des chiffres plus forts : 76% pour Paris, 65% pour l'OL, 49% pour l'OM. Lille, auteur d'un très bon début de saison, arrive en 4e position (22% des Français, 27% des amateurs de foot).

Paris, Lyon et Marseille sur le podium à la fin de la saison 2018-2019 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Amiens, Guingamp et Dijon en Ligue 2 l'an prochain

À l'autre bout du classement, Amiens (38% de citations), Guingamp (34%) et Dijon (32%) sont le plus en danger, pensent les sondés. Les amateurs de foot voient aussi les deux premiers nommés descendent en Ligue 2 la saison prochaine. En revanche, ils citent Angers plutôt que Dijon en 3e position.

Amiens, Guingamp et Dijon en Ligue 2 l'an prochain Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama