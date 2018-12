Ligue des champions : le PSG favori n°1 à la victoire finale selon les Français

publié le 16/09/2018 à 08:30

Après la fièvre liée à la Coupe du Monde en Russie et à la victoire de l'équipe de France, l’intérêt pour le football revient à un niveau plus "normal". Plus que le Real Madrid, le FC Barcelone ou la Juventus Turin, c'est le PSG qui est le favori de l'édition 2018-2019 de la Ligue des Champions, qui débute mardi 18 septembre. L'Olympique Lyonnais parviendra-t-il à dépasser la phase de poules de cette compétition ? Les Français sont partagés.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 12 et jeudi 13 septembre, auprès d'un échantillon de 998 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 429 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. L'intérêt pour le football revient à la "normale"

La chute est impressionnante mais on ne peut plus logique. 43% des personnes interrogées déclarent à ce jour suivre le football (16% beaucoup, 27% un peu). Elles étaient 63% le 9 juillet denier, à la veille de la demi-finale France-Belgique, en hausse de 21 point par rapport au 3 juin.

43% : le taux demeure toutefois très élevé et place toujours le ballon rond comme le sport majeur en France. L’intérêt pour le football retrouve donc son niveau "normal", que nous mesurions avant la Coupe du Monde.

L'intérêt pour le football revient à la "normale" Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Clubs ou sélections ? Grand public et amateurs partagés

Sans grande surprise, les Français n'ont pas le même point de vue sur le niveau du football de sélection et sur celui du football de club. L'ensemble des Français estime à 51% contre 45% que le premier est supérieur, que la Coupe du Monde ou l'Euro sont d'un niveau supérieur à la Ligue des champions, pour résumer.



Les amateurs de ballon rond, eux, estiment le contraire à 58%. Leurs raisons : en club, les joueurs s’entraînent toute l’année ensemble et la puissance financière des plus grandes équipes permet de recruter un effectif le plus performant possible. Les Français qui suivent le football plus ponctuellement perçoivent en revanche davantage la ferveur et le prestige des compétitions entre équipes nationales.

Clubs ou sélections ? Grand public et amateurs partagés Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Le PSG favori de la Ligue des champions devant le Real Madrid

Beaucoup plus surprenant, la première question de cette enquête sur la Ligue des champions 2018-2019, dont la phase de poules débute la semaine prochaine, mardi 18 et mercredi 19 septembre. Chez les Français comme chez les amateurs, c'est le PSG qui arrive en tête des candidats à la victoire finale, avec 24 et 29% des suffrages.



Suivent dans le même ordre le Real Madrid (18 et 22%), le FC Barcelone (13 et 16%), la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo (6 et 9%), l'Atlético de Madrid (4 et 6%), Manchester City (4 et 5%) et le Bayern Munich (4%). Cette saison sera-t-elle en effet enfin la bonne pour le Paris Saint-Germain et son trio Mbappé-Neymar-Cavani ?

Le PSG favori de la Ligue des champions devant le Real Madrid Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Lyon en ballottage favorable, pas Monaco

Fort logiquement, si le PSG ira au bout, c'est qu'il passera la phase de poules. C'est du moins l'avis de 71% des sondés contre 26% qui le voient échouer avant les 8es de finale. Chez les amateurs, ils sont même 88% à penser que le groupe pourtant relevé sur le papier avec Liverpool, Naples et l'Étoile rouge de Belgrade relève de la formalité.



Pour les deux autres clubs français en lice, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Lyon, opposé à Manchester City, Hoffenheim et au Chakhtar Donetsk se hissera en 8es pour 49% mais sera éliminé pour 48%. Les amateurs sont plus optimistes pour le club de Jean-Michel Aulas : 61%.



Pour Monaco, l'élimination semble évidente pour 56% des sondés et 51% des amateurs. Rajeunie, l'ASM doit se frotter à l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann, au Borussia Dortmund et au FC Bruges.

Lyon en ballottage favorable, pas Monaco Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

5. Une première journée compliqué pour Lyon et Monaco

Avanat de se projeter plus loin sur la saison européenne de ces trois clubs, focus sur leur premier match. Le PSG se déplace à Liverpool, finaliste de la dernière édition. Il s'y imposera pourtant, estiment 41% des Français et 48% des amateurs. Seulement 20% voient une victoire anglaise à Anfield Road.

Liverpool-PSG : les pronostics Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Les sondés ne donnent en revanche pas cher des chances de Lyon et Monaco sur la pelouse de Manchester City et de l'Atlético de Madrid. Les Français sont 15% à imaginer un succès de l'OL (37% à croire au match nul), 13% à croire à une victoire de Monaco (30% match nul).

Manchester City-Lyon : les pronostics Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Atlético de Madrid-Monaco : les pronostics Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama