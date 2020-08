Le trophée de la Ligue des champions et les affiches des quarts de finale 2020, le 10 juillet à Nyon

publié le 06/08/2020 à 16:52

Si le cap des 700.000 morts dus à la Covid-19 dans le monde est en passe d'être franchi et si le regain de la pandémie pousse certains pays à prendre des mesures de reconfinement ou à rendre le masque obligatoire localement en plein air, la Ligue des champions de football va bien reprendre en ce début du mois d'août 2020. D'ici au dimanche 23, date prévue de la finale, les 10 dernières rencontres de cette édition historique doivent se tenir en deux temps.

Place, d'abord, aux quatre 8es de finale retour qui n'ont pu être disputés en mars, sur le terrain de l'équipe hôte. C'est donc à Turin que l'Olympique Lyonnais va tenter de se qualifier pour les quarts pour la première fois depuis la saison 2009-2010. Le coup d'envoi doit être donné à 21h heure française, vendredi 7 août, en même temps que Manchester City - Real Madrid à Manchester (2-1 pour City à l'aller).

En s'imposant 1-0 à l'aller dans son Groupama Stadium grâce à un but de Lucas Tousart, l'équipe de Rudi Garcia s'est ouvert les portes de l'exploit face à la Juventus de Cristiano Ronaldo. Le club italien a repris la compétition le 22 juin, décroché un 36e titre de champion national fin juillet mais reste sur trois défaites lors de ses quatre derniers matches. De son côté l'OL a tenu tête au PSG en finale de la Coupe de la Ligue (défaite aux tirs au but) et peut de nouveau compter sur Memphis Depay.

7 matches en 11 jours à Lisbonne

Les deux derniers 8es de finale retour sont programmés samedi 8 août, toujours à 21h heure française : Bayern - Chelsea à Munich (3-0 pour le Bayern à l'aller) et Barça - Naples à Barcelone (1-1 à l'aller). Suivront trois jours de trêve avant le début d'un sprint final alléchant sur le papier, ramassé sur 11 jours des quarts à la finale, avec des matches secs rompant la tradition des rencontres aller-retour, potentiellement conclus par une prolongation et une séance de tirs au but, le tout en un même lieu : Lisbonne.

Ce "Final 8" inédit doit s'ouvrir par le quart de finale du PSG, face aux surprenants Italiens de l'Atalanta Bergame, mercredi 12 août, à 20h heure locale, 21h heure de Paris. En battant le Borussia Dortmund (2-0) à huis clos le 10 mars, Thomas Tuchel et ses hommes ont enfin brisé la malédiction des 8es. Sur le papier, le tirage au sort lui semble favorable pour la suite. Mais les blessures de Kylian Mbappé (cheville) et Marco Verratti (mollet) ont sérieusement refroidi l'atmosphère.

3e du championnat d'Italie 2018-2019 et encore 3e cette saison, l'Atalanta de Gian Piero Gasperini a terminé 2e de son groupe en phase de poules derrière Manchester City, devant le Shakhtar Donetsk et le Dinamo Zagreb en dépit de trois défaites initiales. En 8es, il a passé 8 buts aux Espagnols de Valence (4-1 à l'aller, 4-3 au retour avec un quadruplé de Josip Ilicic).

Leipzig ou l'Atlético sur la route du PSG

S'il passe, le PSG retrouvera en demi-finale le vainqueur du quart RB Leipzig - Atlético de Madrid, le mardi 18 août (21h heure française). La tâche s'annonce bien plus corsée pour l'OL avec une nouvelle montagne à gravir si succès il y a face à la Juve : Manchester City ou le Real Madrid, l'équipe en grande forme du moment, quatre fois vainqueur de l'épreuve depuis 20104 - tenant du titre, Liverpool a été sorti par l'Atlético.

Le programme complet en heures françaises :

8es de finale retour :



Vendredi 7 août (21h00) :

Juventus - Lyon à Turin (1-0 pour l'OL à l'aller).

Manchester City - Real Madrid à Manchester (2-1 pour City à l'aller)



Samedi 8 août (21h00) :

Bayern - Chelsea à Munich (3-0 pour le Bayern à l'aller)

FC Barcelone - Naples à Barcelone (1-1 à l'aller)



Quarts de finale (en match unique) :



Mercredi 12 août (21h00) :

Atalanta Bergame - PSG au stade de la Luz à Lisbonne (match 1)



Jeudi 13 août (21h00) :

RB Leipzig - Atlético de Madrid au stade José-Alvalade à Lisbonne (match 2)



Vendredi 14 août (21h00) :

Naples ou FC Barcelone - Chelsea ou Bayern Munich au stade de la Luz à Lisbonne (match 3)



Samedi 15 août (21h00) :

Real Madrid ou Manchester City - Lyon ou Juventus au stade José-Alvalade à Lisbonne (match 4)



Demi-finales (en match unique) :



Mardi 18 août (21h00) :

vainqueur match 1 - vainqueur match 2 au stade de la Luz à Lisbonne



Mercredi 19 août (21h00) :

vainqueur match 3 - vainqueur match 4 au stade José-Alvalade à Lisbonne



Finale :



Dimanche 23 août (21h00) au stade de la Luz à Lisbonne