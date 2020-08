publié le 04/08/2020 à 07:12

Entre les compétitions européennes qui se terminent, la Ligue 1, premier grand championnat européen à reprendre, et les phases qualificatives des prochaines C1 et C3 qui commencent déjà, un programme très rempli attend les footballeurs au mois d'août.

La Ligue Europa reprendra ainsi le 5 août prochain. De son côté, la Ligue des Champions fera son retour tant attendu deux jours plus tard, le vendredi 7 août.

La Ligue 1 commencera quant à elle avec une belle affiche le vendredi 21 août. Marseille accueillera Saint-Étienne à l'Orange Vélodrome. La Ligue 2 débutera le lendemain, avec un match opposant le déchu de Ligue 1, Toulouse, à Dunkerque.

Les compétitions féminines reprennent également. On aura tout d'abord droit à la finale de la Coupe de France, entre Lyon et Paris le 9 août. À partir du 21 août, la Ligue des Champions sera aussi de retour. Le premier match opposera deux clubs espagnols, l'Atlético Madrid et le FC Barcelone.

Le calendrier complet du mois d'août

COMPÉTITIONS MASCULINES



Ligue des champions

Tous les matchs ont lieu à 21h



7 août: 8èmes de finale retour

Juventus Turin - Lyon (aller: 0-1)

Manchester City - Real Madrid (aller: 2-1)

8 août: 8èmes de finale retour

Bayern Munich - Chelsea (aller: 3-0)

Barcelone - Naples (aller 1-1)

12-23 août: tournoi final à huit équipes à Lisbonne



12 août: quart de finale

Atalanta Bergame - Paris SG

13 août: quart de finale

Leipzig - Atlético Madrid

14 août: quart de finale

Naples ou Barcelone - Chelsea ou Bayern Munich

15 août: quart de finale

Real Madrid ou Manchester City - Lyon ou Juventus Turin



18 août: première demi-finale

Leipzig ou Atlético Madrid - Atalanta Bergame ou Paris



19 août: deuxième demi-finale

Real Madrid, Mancester City, Lyon ou Juventus Turin - Naples, Barcelone, Chelsea ou Bayern Munich

23 août: finale au stade de la Luz

Ligue Europa



5 août: 8es de finale

Getafe - Inter Milan (match à élimination directe, à Gelsenkirchen)

Copenhague - Istanbul Basaksehir (match retour, aller: 0-1)

Manchester United - Linz ASK (match retour, aller: 5-0)

Shaktar Donetsk - Wolfsburg (match retour, aller: 2-1)

6 août : 8es de finale

AS Rome - Séville FC (match à élimination directe, à Duisbourg)

Leverkusen - Glasgow Rangers (match retour, aller: 3-1)

Bâle - Francfort (match retour, aller: 3-0)

Wolverhampton - Olympiakos (match retour, aller: 1-1)

10-21 août: tournoi final à 8 en Allemagne

Tous les matchs ont lieu à 21h00



10 août

Linz ASK ou Manchester United - Istanbul Basaksehir ou Copenhague, à Cologne

Inter Milan ou Getafe - Glasgow Rangers ou Leverkusen, à Düsseldorf

11 août

Wolfsburg ou Shakhtar Donetsk - Francfort ou Bâle, à Gelsenkirchen

Olympiakos ou Wolverhampton - Séville FC ou AS Rome, à Duisbourg

16 et 17 août: demi-finales, à Cologne et Düsseldorf



21 août: finale à Cologne



Ligue des champions 2020-2021:

8 et 11 août: tour préliminaire (sur un match)

18-19 août: 1er tour qualificatif (sur un match)

25-26 août: 2e tour qualificatif (sur un match)



Ligue Europa 2020-2021:

20 août: tour préliminaire (sur un match)

27 août: premier tour de qualification (sur un match)

Ligue 1

21 août: 1ère journée

Marseille - Saint-Etienne (19h00)

23 août: 1ère journée

Dijon - Angers (15h00)

Lorient - Strasbourg (15h00)

Nîmes - Brest (15h00)

Bordeaux - Nantes (horaire à définir)

Lille - Rennes (horaire à définir)

Monaco - Reims (horaire à définir)

Montpellier - Lyon (horaire à définir)

Nice - Lens (horaire à définir)

Paris SG - Metz (horaire à définir)

28 août: 2e journée

Lyon - Dijon (21h00)

29 août: 2e journée

Rennes - Montpellier (17h00)

Lens - Paris SG (21h00)

30 août: 2e journée

Reims - Lille (13h00)

Angers - Bordeaux (15h00)

Metz - Monaco (15h00)

Nantes - Nîmes (15h00)

Saint-Etienne - Lorient (15h00)

Strasbourg - Nice (17h00)

Brest - Marseille (21h00)

Ligue 2

22 août: 1ère journée

Toulouse - Dunkerque (15h00)

Ajaccio - Châteauroux (19h00)

Amiens - Nancy (19h00)

Auxerre - Sochaux (19h00)

Chambly - Paris FC (19h00)

Clermont - Caen (19h00)

Guingamp - Niort (19h00)

Rodez - Grenoble (19h00)

Valenciennes - Pau (19h00)

24 août: 1ère journée

Troyes - Le Havre (20h45)

29 août: 2e journée

Caen - Ajaccio (15h00)

Nancy - Guingamp (15h00)

Châteauroux - Auxerre (19h00)

Dunkerque - Clermont (19h00)

Grenoble - Toulouse (19h00)

Le Havre - Amiens (19h00)

Niort - Chambly (19h00)

Paris FC - Valenciennes (19h00)

Pau - Rodez (19h00)

Sochaux - Troyes (19h00)



COMPÉTITIONS FÉMININES



Ligue des champions, tournoi final à huit équipes à Bilbao et Saint-Sébastien

21 août: quarts de finale (18h00)

Atlético Madrid - FC Barcelone

Glasgow City - Wolfsburg

22 août: quarts de finale (20h00)

Lyon - Bayern Munich

Arsenal - Paris SG

25 août: demi-finale (20h00)

Glasgow City ou Wolfsburg contre Atlético Madrid ou FC Barcelone

26 août: demi-finale (20h00)

Arsenal ou Paris SG contre Lyon ou Bayern Munich

30 août: finale (Saint-Sébastien, 20h00)

Coupe de France 2019-2020:

2 août: demi-finales (déjà jouées)

Guingamp - Lyon (0-1)

Bordeaux - Paris SG (1-2)

9 août: finale (Auxerre, 21h00)

Lyon - Paris SG