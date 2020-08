publié le 02/08/2020 à 07:01

À quoi faudra-t-il s'abonner pour suivre la saison prochaine ? Selon une information des Échos de ce dimanche 26 juillet, Téléfoot, la nouvelle chaîne du groupe Mediapro, co-diffusera avec RMC Sport la Ligue des Champions et l'Europa League.

Le groupe sino-espagnol avait déjà acquis la majorité des droits de diffusion pour le championnat de France. Téléfoot retransmettra donc l'affiche de Ligue 1 du vendredi soir, une rencontre le samedi à 17h, un match le dimanche à 13h suivi d'un multiplex puis du match du dimanche à 21h, généralement l'affiche de la journée. Canal+ diffusera de son côté une rencontre le samedi à 21h puis une seconde le dimanche à 17h.

Téléfoot proposera donc également à ses abonnés les matchs des coupes européennes, qui ne seront plus une exclusivité de RMC Sport. Une co-diffusion que la chaîne aurait payé 350 millions d'euros. Avec cette offre qui mêle football français et européen, la chaîne envisagerait un tarif de 29,99 euros par mois, ou 25,99 avec un engagement d'un an. La finale de la Ligue des Champions sera diffusée en clair sur TF1

Dès l'année prochaine, il n'y aura qu'une coupe nationale, alors que la dernière Coupe de la Ligue se jouera le vendredi 31 juillet entre le PSG et l'Olympique Lyonnais. La Coupe de France sera une nouvelle fois diffusée par France Télévisions et Eurosport.

Au niveau des matchs internationaux, TF1 et M6 restent diffuseurs de l'Équipe de France, que ce soit pour les amicaux, les matchs de préparation de l'Euro 2020 (qui se tiendra à l'été 2021), de qualification pour la Coupe du Monde 2022 ou de la Ligue des Nations.