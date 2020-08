publié le 05/08/2020 à 19:48

Le Paris Saint-Germain brisera-t-il enfin sa malédiction ? Depuis l'arrivée d'un investisseur qatari à sa tête en 2011, le club de la capitale n'a jamais atteint le dernier carré de la Ligue des Champions, encaissant au passage des défaites historiques. Mais le 12 août, les joueurs parisiens auront l'opportunité d'enfin inverser cette tendance.

Les Franciliens affronteront l'Atalanta Bergame. Si le club italien n'est pas un habitué de la compétition, disputant le premier quart de finale de Ligue des Champions de son histoire, il a malgré tout quelques atouts à mettre en avant. L'Atalanta sort d'une deuxième saison consécutive très aboutie, terminant troisième de Serie A et impressionnant par sa qualité de jeu.

Bergame pourrait aussi bénéficier de l'absence de certains joueurs parisiens, comme Angel Di Maria, suspendu, et possiblement Kylian Mbappé, incertain après une blessure subie en Coupe de France. Mais certains éléments laissent malgré tout penser que Paris est favori pour obtenir cette qualification.

Un effectif de meilleure qualité

Même sans Di Maria, et même sans Mbappé, le PSG sera malgré tout en capacité d'aligner une composition d'équipe plus que compétitive pour son quart de finale. À commencer évidemment par Neymar. Le joueur le plus cher de l'histoire du football a récemment confié qu'il vivait "son meilleur moment à Paris" depuis son arrivée, en 2018.

Dans un entretien avec le quotidien italien La Gazetta Dello Sport, le milieu de terrain parisien Marco Verratti souligne d'ailleurs que son compère brésilien est "très déterminé à mener le PSG au sommet". Les deux dernières saisons, l'attaquant star avait raté les derniers matches de Ligue des Champions, face au Real Madrid puis Manchester United, en raison de blessures.

Le PSG comptera également sur Mauro Icardi, l'attaquant argentin ayant été définitivement acquis par le club français après un prêt d'un an, ou encore son capitaine Thiago Silva, qui a accepté une prolongation de deux mois afin de disputer la fin de la compétition, alors que son contrat se terminait le 30 juin 2020.

Des absents importants pour Bergame

À l'inverse, Bergame risque d'être fortement désavantagé par sa liste d'absents. L'attaquant Slovène Josip Ilicic, auteur de cinq buts en sept matches de Ligue des Champions cette saison, souffre d'une dépression et manquera donc à l'appel. Une indisponibilité qui inquiète notamment Fabio Capello, ancien entraîneur de la Juventus et du Real Madrid. Selon lui, le club bergamasque a "deux grands champions : Papu Gomez et Josip Ilicic. Il n'en reste plus qu'un."

L'Atalanta risque aussi de se déplacer sans son gardien titulaire, Pierluigi Gollini. Le portier italien est sorti sur blessure dès la quatrième minute de la rencontre face à l'Inter Milan, le samedi 1er août, après avoir reçu un coup au genou. Le défenseur central José Luis Palomino, touché à l'adducteur gauche, est lui aussi incertain.

Il ne pourra pas y avoir de remontada

Depuis plusieurs saisons, les joueurs parisiens se sont souvent vus reprocher une faiblesse psychologique à l'approche de match importants. Thomas Tuchel avait d'ailleurs évoqué la "peur" de ses joueurs, marqués pour certains par les déconvenues subies contre le FC Barcelone et Manchester United.



En 2017, le PSG était devenu le premier club à se voir rattraper une avance de 4 buts à 0, en perdant son match retour à Barcelone 6-1. Les Parisiens avait réédité ce triste exploit deux ans plus tard, laissant filer la qualification face à Manchester United après avoir remporté la première manche 2 à 0.



Mais la crise sanitaire a modifié l'organisation de cette Ligue des Champions très particulière. PSG-Atalanta Bergame se jouera sur terrain neutre, à Lisbonne, et en un seul match à élimination directe. En cas de victoire, les Parisiens n'auront plus à se préoccuper d'une éventuelle remontada, et pourront chasser leurs démons passés.