Ligue des champions : le calendrier des quarts de finale en heures françaises

publié le 10/08/2020

Real Madrid, AC Milan, Liverpool : les trois clubs les plus titrés au palmarès de la Ligue des champions (respectivement 13, 7 et 6 sacres) ne peuvent pas prétendre à la victoire de cette édition 2020 qui s'apprête à connaître un épilogue inédit. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, quarts et demi-finales vont se jouer sur un match sec, sans aller-retour. Parmi les précédents vainqueurs de la "Coupe aux grandes oreilles", sont encore en lice le Bayern Munich (5), le FC Barcelone (5 également)... et c'est tout.

Sachant que ces deux-là vont s'affronter en quart vendredi 14 août, ils sont six à forcément avoir dans un coin de la tête la quête du Graal initiale, même sur ce format ramassé, même à huis clos : deux Français, le PSG et Lyon, un Anglais, Manchester City, un Italien, l'Atalanta Bergame, un Espagnol l'Atlético de Madrid et un Allemand, le RB Leipzig. Encore un chiffre qui en dit long sur le renouvellement cette saison : de ces six-là, seul l'Atlético a disputé la finale, à trois reprises.

En dépit de l'annonce de tests positifs au Covid-19 concernant deux joueurs du club espagnol, le quart face à la surprenante formation de Leipzig a été maintenu par l'Uefa, lundi 10 août. Le match - sur 90 minutes avec prolongation et tirs au but en cas d'égalité - entre les tombeurs de Liverpool (tenant du titre) et de Tottenham sera le deuxième des quatre quarts au programme, tous à 21h heure française, 20h heure de Lisbonne.

Atalanta-PSG pour commencer...

Le premier, mercredi 12 août, est celui que le Paris Saint-Germain attend depuis le tirage au sort de la phase finale, le vendredi 10 juillet. Cinq mois après sa qualification à huis clos face au Borussia Dortmund (2-0), le champion de France va se frotter au 3e des deux derniers championnats d'Italie, méconnu du grand public mais redoutable face à Valence en 8es notamment.

Pour ce quart qui peut lui offrir la deuxième demi-finale de son histoire après celle de 1995 perdue face à l'AC Milan, Paris sera privé de Angel Di Maria, suspendu, Edinson Cavani, laissé libre, très certainement Marco Verratti, touché à un mollet et sans doute forfait aussi pour la suite. Et Kylian Mbappé ? L'espoir de le voir débuter existe, mais Thomas Tuchel ne prendra aucun risque.

... City-Lyon pour finir

En cas de succès, le PSG retrouvera en demi-finale Leipzig ou l'Atlético le mardi 18 août (21h). Lyon sera-t-il au rendez-vous de la deuxième demie le lendemain ? Faire tomber le Manchester City de Pep Guardiola, qui vient de sortir le Real Madrid, serait retentissant pour l'équipe de Rudi Garcia, bien plus fort que l'exploit réalisé face à la Juve en 8e retour vendredi 7 août.

Avec son schéma en 3-5-2 efficace, son abnégation, un Memphis des grands soirs, un Anthony Lopes toujours aussi décisif, l'OL peut y croire sur un match, samedi 15 août (21h). En face, Cristiano Ronaldo ne sera sans doute pas le seul danger principal. Avec les Kevin de Bruyne, Raheem Sterling, Gabriel Jesus... et peut-être Sergio Agüero, City est lourdement armé devant. Le vainqueur retrouvera celui du choc Barça-Bayern en demie.

Le programme du "Final 8" en heures françaises :

Quarts de finale (en match unique) :



Mercredi 12 août (21h00) :

Atalanta Bergame - PSG au stade de la Luz à Lisbonne (match 1)



Jeudi 13 août (21h00) :

RB Leipzig - Atlético de Madrid au stade José-Alvalade à Lisbonne (match 2)



Vendredi 14 août (21h00) :

FC Barcelone - Bayern Munich au stade de la Luz à Lisbonne (match 3)



Samedi 15 août (21h00) :

Manchester City - Lyon au stade José-Alvalade à Lisbonne (match 4)



Demi-finales (en match unique) :



Mardi 18 août (21h00) :

vainqueur match 1 - vainqueur match 2 au stade de la Luz à Lisbonne



Mercredi 19 août (21h00) :

vainqueur match 3 - vainqueur match 4 au stade José-Alvalade à Lisbonne



Finale :



Dimanche 23 août (21h00) au stade de la Luz à Lisbonne