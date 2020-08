Ligue des Champions : deux joueurs de l'Atlético Madrid positifs au coronavirus

et AFP

publié le 10/08/2020 à 15:32

Après la découverte de deux membres de l'Atlético Madrid testés positifs au coronavirus, le 9 août 2020, le club a procédé a de nouveaux tests le 10 août. L'identité des deux membres positifs au coronavirus a été dévoilée : il s'agit de l'attaquant Angel Correa et le défenseur Sime Vrsajliko.

L'ensemble des joueurs et membres du staff ont été testé et sont négatifs, ce qui leur permettra de se déplacer à Lisbonne pour affronter le RB Leipzig en quart de finale de la Ligue des Champions, le jeudi 13 août, 21h, contrairement à Angel Correa et Sime Vrsajliko. L'absence de ce dernier n'aura pas de grandes conséquences pour le club : blessé, il était déjà indisponible pour le quart de finale.

Le club a confirmé ces deux cas dans un communiqué, précisant que les joueurs étaient tous les deux asymptomatiques. Le quotidien sportif Mundo Deportivo a par ailleurs annoncé qu'au moins dix joueurs l'Atlético ont généré des anticorps, indiquant qu'ils ont déjà contracté le virus, mais sont désormais guéris. En cas d'infections, l'UEFA a prévu que les clubs puissent jouer dès lors qu'ils disposent au moins de 13 joueurs disponibles dans leur effectif, dont un gardien.

En cas de victoire contre le RB Leipzig, l'Atlético affrontera soit l'Atalanta Bergame, soit le PSG en demi-finale.