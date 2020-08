publié le 07/08/2020 à 19:55

Après les championnats allemand, anglais, espagnol et italien, les deux finales de Coupe en France, c'est au tour de la Ligue des champions d'effectuer son grand retour, vendredi 7 août (21h). Si les amateurs de football regretteront sans doute l'absence de public jusqu'à la finale prévue le dimanche 23 août, ils ont hâte d'assister à ce tournoi final inédit ramassé sur 17 jours.

Certes, les deux premières soirées ne sont pas encore consacrées au "Final 8" à Lisbonne à proprement parler. Mais ces quatre 8es de finale retour qu'il reste à jouer sont déjà des matches couperets, sur 90 ou 120 minutes, peut-être avec une séance de tirs au but. Commençons par l'un des deux premiers, celui qui intéresse directement le football français : Juve-Lyon, à Turin, cinq jours avant le quart Atalanta-PSG.

Fort de son succès 1-0 à l'aller fin février, l'OL de Rudi Garcia peut ouvertement rêver d'exploit face à Cristiano Ronaldo & co... si le Portugais aux 129 buts dans l'épreuve se montre aussi maladroit qu'au Groupama Stadium. Dans le même temps, le Real Madrid de Zinédine Zidane et Karim Benzema doit renverser une situation délicate sur la pelouse de Manchester City : défaite 2-1 à Bernabeu. C'était il y a presque cinq mois, une éternité.

Le film de la soirée :

20h37 - Pour Rudi Garcia, "quand tu gagnes 1-0 à l'aller, tu as plus de chances. Mais vu que l'adversaire est une grande équipe, c'est du 50/50 (...) On n'est pas là juste pour défendre. On veut marquer un but, on jouera pour ça".



20h29 - Le banc lyonnais : Tatarusanu, Diomande, Andersen, Rafael, Bard, Tete, Mendes, Lucas, Reine-Adelaide, Traore, Cherki, Dembele.



20h24 - Le Juventus Stadium va rester vide ce soir.

Anthony Lopes est le premier joueur à pénétrer sur la pelouse du Juventus Stadium. Début de l’échauffement pour le portier lyonnais. pic.twitter.com/Ukz17Y5HYs — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) August 7, 2020

20h18 - Si l'attaque lyonnaise a manqué de percussion contre Paris en finale de la Coupe de la Ligue, la défense s'est montrée solide à l'image de la triplette de défenseurs centraux Marcelo-Marçal-Denayer et du gardien Anthony Lopes.



20h10 - Sur les huit dernières journées de Serie A, les Turinois n'ont pris que huit points, même s'ils ont laissé filer certains matches une fois le titre en poche. Et la défense inquiète, avec 43 buts encaissés sur la saison, dont 17 dans les neuf derniers matches.



20h03 - Et voici le 11 de départ de la Juve : Szczesny - Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro - Bentancur, Pjanic, Rabiot - Bernardeschi, Higuain, Ronaldo

20h01 - La compo de l'OL est connue, avec Karl Toko-Ekambi à la place de Moussa Dembélé devant : Lopes - Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal, Cornet - Caqueret, Guimaraes, Aouar - Depay, Toko-Ekambi

19h55 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour vivre ce retour de la Ligue des champions.