Retour au terrain pour les joueurs de l'Olympique de Marseille, mais dans quel état d'esprit ? Quatre jours après les incidents survenus au centre d'entraînement de la Commanderie avec quelque 300 supporters ulcérés par les résultats et les dirigeants, et au lendemain de la démission de son entraîneur Villas-Boas, l'OM retrouve Lens lors de la 23e journée de Ligue 1, mercredi 3 février (21h).

Les deux équipes viennent de s'affronter au stade Vélodrome, mercredi 20 janvier, en match en retard de la 9e journée, et les Sang et Or (7es) sont venus un peu plus plonger le club phocéen dans la crise en s'imposant 1-0. L'OM s'est ensuite incliné 3-1 à Monaco, avant que son match contre Rennes ne soit reporté. Le 2e du dernier championnat pointe à la 9e place et reste sur cinq matches sans succès toutes compétitions confondues.

Au stade Bollaert, l'OM sera privé de Gueye, Balerdi, Khaoui et Cuisance, suspendus, d'Amavi, blessé. Rongier est pour sa part toujours incertain. L'une des rares bonnes nouvelles est que le report du match contre Rennes a permis à la recrue offensive Milik de continuer à travailler pour retrouver du rythme et parfaire son intégration. Il devrait être titulaire à Lens.

Le PSG attendu au rebond face au dernier

Marseille enchaînera dimanche 7 février avec la réception du PSG, qui doit de son côté rebondir face à Nîmes après la défaite à Lorient (3-2), sous peine de laisser Lille et Lyon s'échapper (lire ci-dessous). Mauvaise nouvelle pour Pochettino : Neymar, auteur d'un doublé dans le Morbihan, est suspendu pour accumulation d'avertissements.

Avec Marco Verratti (Covid-19) et Marquinhos (adducteurs), cela fait trois indispensables sur le carreau. Navas, en revanche, devrait être de retour dans les buts. Paris pointe à la 3e place après 22 journées, avec une longueur de retard sur l'OL et trois sur le Losc. Nîmes est toujours dernier en dépit de sa récente victoire à Marseille (1-2), la première depuis fin novembre à Reims (0-1).

Lille à Bordeaux, Lyon à Dijon

À 19h, le leader lillois, qui reste sur quatre succès de rang, se rend à Bordeaux (10e). Les Girondins ont repris du poil de la bête en 2021 : un nul puis trois victoires avant de sérieusement embêter l'Olympique Lyonnais (défaite 2-1). Ils pourraient profiter des absences côté lillois de André (suspendu) et du buteur Yilmaz, qui soigne encore une blessure à un mollet.

Lyon se tient prêt à profiter d'un faux pas des hommes de Galtier. Le 2e se rend chez le 19e, Dijon, sans Denayer forfait (blessure musculaire derrière une cuisse) mais gonflé par son carton dans le derby (0-5) et les trois nouveaux points pris contre Bordeaux, après l'accroc de la défaite à domicile contre Metz (0-1). Quant à la quatrième équipe du haut de tableau, Monaco, elle reçoit une équipe de Nice (13e) à la peine cette saison.

Ligue 1 : le programme de la 23e journée

Mercredi 3 février :



19h00 :

Metz - Montpellier

Bordeaux - Lille

Rennes - Lorient

Reims - Angers

Strasbourg - Brest



21h00 :

Dijon - Lyon

Lens - Marseille

PSG - Nîmes

Monaco - Nice

Saint-Étienne - Nantes