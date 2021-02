Olympique de Marseille : André Villas-Boas a présenté sa démission

publié le 02/02/2021 à 13:46

Nouveau coup de tonnerre à Marseille. À la veille du déplacement de l'OM à Lens dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1, André Villas-Boas a annoncé avoir présenté sa démission après un désaccord sur le mercato, précisant qu'il attendait une réponse de la direction.

"Je ne veux rien de l'OM, pas d'argent. Je veux juste partir", a poursuivi l'entraîneur portugais de 43 ans au lendemain de la clôture du mercato et trois jours après l'intrusion de supporters excédés au centre d'entraînement de Marseille. Ces incidents avaient entraîné le report de la rencontre prévue dans la soirée face à Rennes.

Villas-Boas, qui a succédé à Rudi Garcia sur le banc Marseillais le 28 mai 2019, a expliqué qu'il s'était opposé à l'arrivée en prêt du milieu français du Celtic Glasgow Olivier Ntcham, actée lundi 1er février, qu'il a apprise par la presse. Par ailleurs, il a indiqué avoir appris le départ de son ailier Nemanja Radonjic pour le Hertha Berlin "à 22h30".

Mon professionnalisme a été touché André Villas-Boas





"Mon professionnalisme a été touché et je ne peux pas l'accepter", a indiqué "AVB" qui s'est dit prêt à continuer "jusqu'à ce que la direction (le) laisse partir" et assure rester "totalement focalisé" sur le match de Marseille à Lens, prévu mercredi 3 février (21h00). Il a aussi confié qu'il s'était uniquement entretenu avec le capitaine Steve Mandanda sur sa décision, alors qu'un entraînement était prévu dans la foulée.

"Je suis lié par un contrat, je le respecte", a-t-il ajouté. "La direction peut être tranquille, j'ai un grand respect pour Franck" McCourt, le propriétaire américain du club, a-t-il encore dit lors d'une conférence de presse insensée. 2e lors de l'arrêt de la saison 2019-2020 mais seulement 9e cette saison après 22 journées, l'OM reste sur trois défaites de suite en Ligue 1, quatre en comptant le Trophée des champions perdu face au PSG mi-janvier. Sa dernière victoire remonte au 6 janvier face à Montpellier (3-1) lors de la 18e journée.

Les départs de Sanson également en cause ?

Depuis, outre l'épisode de samedi 30 Janvier à la commanderie, Dimitri Payet et Florian Thauvin ont affiché leurs dissensions, et lors du mercato hivernal, Marseille a laissé filer Kevin Strootman (prêté au Genoa), Kostas Mitroglou (libéré) et surtout Morgan Sanson (Aston Villa) et Nemanja Radonjic (prêté au Hertha Berlin).

En échange, le directeur sportif Pablo Longoria a réussi à attirer un buteur (Arkadiusz Milik), un latéral (Pol Lirola) et donc un milieu en toute fin de mercato, Olivier Ntcham, prêté par le Celtic de Glasgow.