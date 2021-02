Droits TV L1 : "On n’humilie pas les diffuseurs", estime Christian Jeanpierre

publié le 01/02/2021 à 20:50

Le journaliste Christian Jeanpierre a commenté pendant de longues années les matches de football et de rugby sur TF1. Il vient de publier le livre 2026, l'année où le football deviendra américain chez Solar éditions. "Quand j'ai écris ce livre il y a un an, je partais d'un principe philosophique qui me plaisait. C'est-à-dire, que c'était un sport qui est né en 1863 en Angleterre et qui allait s'imposer aux États-Unis". Il a découvert cette année que "ce sport qui est né en Europe allait s'imposer aux États-Unis mais que les Américains qui sont les rois du business, débarquaient en Europe, et allaient en faire un business en Europe".

Le journaliste est persuadé de la surpuissance américaine dans les années à venir puisqu'après un voyage aux États-Unis en 2019, il a découvert la Coupe du monde 1994 qui n'avait pas été suivie par les Américains à l'époque. Mais en 2019, à Manhattan tout était différent, Christian Jeanpierre a vu partout des publicités pour le soccer européen. "Les Américains débarquent en Europe et vont faire de notre football, un business".

L'appel d'offres pour les droits TV de la ligue 1 a fait un flop. Est-ce que le football français est en danger ? Selon Christian Jeanpierre "la Ligue 1 a besoin d'un Marseille fort et sans donner de leçons, on n'humilie pas les diffuseurs (...) les diffuseurs sont des partenaires et on respecte les partenaires".