Mercato : quand le transfert d'un joueur suédois fuite à cause de Tinder

publié le 02/02/2021 à 13:15

En marge des dernières transactions en Ligue 1, lundi 1er février, avec notamment les arrivées d'Anthony Modeste (Cologne) à Saint-Etienne et d'Olivier Ntcham (Celtic Glasgow) à l'Olympique de Marseille, c'est sans aucun doute l'histoire la plus insolite de ce mercato hivernal 2021 : un footballeur suédois a été trahi à cause de l'application de rencontres Tinder.

Axel Lindahl, milieu de terrain de 25 ans, évoluait au Degerfors IF en deuxième division suédoise. Son transfert au FK Bodø/Glimt, fraîchement sacré champion de Norvège pour la première fois de son histoire, devait rester secret. Mais il a été géolocalisé à cause (ou grâce) à l'application.

Face à la rumeur grandissante, son nouveau club s'est décidé à officialiser le transfert... en reprenant les codes de Tinder avec les mots "It's a match" en Anglais, que l'on peut traduire par "affaire conclue".