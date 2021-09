Les infos de 8h - Ligue 1 : le derby du Nord s'annonce enflammé

L'ambiance s'annonce explosive au stade Bollaert. Le Racing Club de Lens accueille le LOSC ce samedi 18 septembre. Un derby du Nord qui se jouera à guichet fermé avec plus de 30.000 supporters lensois présents. Les Lillois seront moins nombreux, mais sous très bonne escorte.

Comme à chaque fois, cette confrontation est attendue avec impatience par les supporters. Il s'agit de la 112e. Les supporters sang et or ont déjà pu s'échauffer cette semaine lors de l'entraînement au stade Bollaert. Plus motivés que jamais, ils sont optimistes pour en finir avec cette série noire contre l'ennemi lillois. "C'est un derby, il faut le gagner", lance Murielle, une supporter lensoise. "La dynamique est lensoise, mais eux ils sont champions de France. La dernière fois qu'on a gagné contre eux, c'était il y a 15 ans. C'est cette année ou jamais".

Du côté du LOSC, seule une poignée de supporters ont pu faire le déplacement. "La suprématie régionale est plus importante, il faut montrer qui est le patron, on doit prouver qu'on est les leaders du nord", s'amuse Sylvain. "On a la chance d'assister à un vrai derby dans un stade et non pas devant notre télé comme l'an dernier". À cette occasion, Lille avait emporté le match 2-0, mais cette saison, les compteurs sont remis à zéro.

À écouter également dans ce journal

Algérie - Président entre 1999 et 2019, Abdelaziz Bouteflika est décédé cette nuit à l'âge de 84 ans, a annoncé la télévision algérienne.

Chasseurs - Les chasseurs se joignent aux manifestations ce samedi. Dans les Ardennes, ils revendiquent le droit de chasser selon des méthodes traditionnelles.



Diplomatie - Une décision historique. En réaction à l'annulation par l'Australie d'un contrat d'achat de sous-marins à la France au profit des États-Unis, Paris a rappelé ses ambassadeurs à Washington et Canberra pour consultations.