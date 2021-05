Lens-Lille : pourquoi le 112e derby du Nord s'annonce explosif

publié le 07/05/2021 à 13:17

"Par rapport au respect, il aurait dû garder ça pour lui, ne pas le dire à l'extérieur". Déjà en forme olympique avec cinq buts lors des quatre derniers matches de Lille, dont un doublé fracassant à Lyon (2-3) lors de la 34e journée, Burak Yilmaz va en plus entrer sur la pelouse du stade Bollaert encore plus remonté après les propos du Lensois Gaël Kakuta.

"Si on peut priver Lille du titre, ça serait beau. Je préfère que Paris soit champion", a lancé le milieu lensois en conférence de presse d'avant-match, faisant un peu plus monter la pression avant le 112e derby du Nord. À la rivalité entre supporters s'ajoute en plus cette saison, celle du retour des Sang et Or en Ligue 1, un affrontement sportif particulièrement attendu.

S'ils se sont inclinés sur la pelouse du PSG le week-end dernier (2-1), les Lensois ont largement justifié leur 5e place à trois journées de la fin : 15 tirs, 14 occasions. Il n'a manqué que la précision dans la finition avec seulement trois tentatives cadrées. Avant le début de la 36e journée, le Racing devance toutefois toujours l'OM à la différence de buts dans la course à cette place potentiellement qualificative pour la prochaine Ligue Europa.

4-0 à l'aller pour le Losc

Alors que les Marseillais iront à Saint-Étienne dimanche 9 mai (13h), les hommes de Franck Haise veulent donc à la fois reprendre leurs distances, ravir leurs supporters et donner un coup de pouce aux Parisiens, qui clôtureront la journée à Rennes, également dans la course à la 5e place (deux points de retard sur Lens). Le PSG compte un point de retard sur Lille et a forcément besoin d'un faux-pas du leader pour espérer reprendre les commandes.

Reste que le Losc reste sur quatre victoires et un nul et se montre tenace dans ce sprint final, à l'image de son buteur turc. Les hommes de Christophe Galtier se présentent même à Lens forts d'une série de 12 matches sans défaite à l'extérieur en championnat. Au match aller, ils avaient plié les Sang et Or 4-0, le 18 octobre. De quoi là aussi nourrir un fort sentiment de revanche.