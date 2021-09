Ligue 1 : Lyon et le PSG défavorisés par le calendrier sud-américain ?

Reprise tardive, longs déplacements... Depuis le début de la saison de Ligue 1, les internationaux sud-américains sont, pour certains, aux abonnés absents. Un constat particulièrement criant au PSG. En championnat, Lionel Messi n'a disputé qu'une petite vingtaine de minutes face à Reims (2-0) lors de la 4e journée. Neymar, lui, a joué un peu plus d'une heure (66 minutes) seulement.

Cette intermittence pourrait se prolonger. La Conmebol, confédération de football sud-américaine, a annoncé les dates de trois nouvelles journées de matches éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. La dernière tombe les 14 et 15 octobre, en même temps que la 10e journée de Ligue 1.

Alors que le PSG est censé affronter Angers à 17h le 15 octobre (21h), le Brésil doit affronter l'Uruguay moins de 24h avant, à 2h30 du matin, et l'Argentine reçoit le Pérou à 1h30. Lionel Messi, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Neymar ou encore Marquinhos devraient manquer une nouvelle fois à l'appel.

Même problématique du côté de Lyon, où Lucas Paqueta et Bruno Guimarães pourraient être absents pour un match crucial contre Monaco, le 16 octobre (21h). Côté monégasque, le Chilien Guillermo Maripan pourrait faire les frais de ce calendrier compliqué.

Cet enchaînement s'avère être d'autant plus compliqué que l'OL, le PSG et Monaco disputeront tous les trois des matches européens quelques jours après seulement. Paris recevra Leipzig le 19 octobre en Ligue des champions, Lyon jouera le Sparta Prague en Europa League, où Monaco est également engagé et affrontera le PSV Eindhoven.