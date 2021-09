OL : condamné pour violences conjugales, Jérôme Boateng lâché par son frère

Kevin-Prince Boateng et Jérôme Boateng opposés lors d'une rencontre entre le Ghana et l'Allemagne

Le défenseur allemand, fraîchement arrivé à l'Olympique Lyonnais, était jugé pour violences conjugales le jeudi 9 septembre par un tribunal de Munich. À l'issue de son procès, Jérôme Boateng a été condamné à payer 1,8 millions d'euros d'amende. Il risquait jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.

Dans une interview accordée au quotidien allemand Bild, son grand frère Kevin-Prince Boateng, a réagi à cette condamnation. Il admet dans un premier temps se sentir responsable, mais se désolidarise totalement de son frère. "Je n’ai plus rien à voir avec lui", assène le joueur ghanéen.

"Je me suis déjà éloigné de Jérôme depuis longtemps. Je respecte le droit allemand. Je méprise la violence à l’égard des femmes. Je ne m’identifie pas aux actions de mon frère et donc je n’ai plus rien à voir avec lui", conclut le milieu de terrain, qui évolue actuellement au sein de son club formateur le Hertha Berlin.