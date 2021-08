Ligue 1 : passe sanitaire, jauge... Quel sera le protocole dans les stades ?

Après une saison presque entièrement à huis clos, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 retrouvent enfin leur public. Comme annoncé à la mi-juillet par le Premier ministre Jean Castex puis confirmé par la Ministre déléguée aux sports Roxanna Maracineanu, l'accès aux stades sera autorisé sous présentation d'un passe sanitaire, vaccination ou test PCR négatif de moins de 48 heures.

Aucune jauge n'est pour l'instant imposée aux clubs, mais ce sont les préfectures qui ont le dernier mot sur cette décision. Ainsi, le match entre Montpellier et l'Olympique de Marseille, le dimanche 8 août à 20h45 sur Amazon Prime Video, se jouera dans un stade de la Mosson bien en deçà de la capacité maximum de spectateurs. D'abord annoncée à 22.000, elle a été abaissée à 13.500, à cause de la circulation active du virus dans l'Hérault.

Le PSG espère un Parc à 100%

Après son court déplacement à Troyes pour la première journée, le samedi 7 août à 21h, le PSG espère recevoir le RC Strasbourg dans un Parc des Princes à guichets fermés pour la 2e journée de championnat, le week-end du 15 août. Mais les chiffres ne sont pas forcément rassurants concernant le variant delta en Île de France, et pourrait forcer le préfet à prendre une décision. Ce serait le premier match dans un Parc plein depuis plus d'un an et demi.