Les chasseurs se joignent aux manifestations ce samedi 18 septembre. Ils se mobilisent pour défendre des chasses traditionnelles d'oiseaux, pourtant jugées illégales par le Conseil d'État. Parmi ces manifestants, des Ardennais qui pratiquent une technique compliquée, vieille de 400 ans.

80 pratiquants dans 50 communes du nord des Ardennes, du 15 septembre au 11 novembre, dans certains bois par temps de brouillard… La tenderie aux grives est une spécialité très particulière. "On prend deux crins de cheval, on les torsade et on en fait un nœud coulant. Le crin de cheval permet de ne prendre que des grives, tous les oiseaux plus grands cassent le crin", assure Jean-Marie Martin, président de l'association des tendeurs.

Les piégeurs ont un quota de 5.800 grives par saison. "Le suivi qu'on mène régulièrement montre que les effectifs (de grives) sont en baisse. Notre revendication générale est d'arrêter la chasse de toutes ces espèces qui sont en mauvais état de conservation", affirme le président de la Ligue de protection des oiseaux du Grand Est. La tenderie aux grives "est un système qui n'est pas forcément sélectif, il peut prendre d'autres espèces qui ne doivent pas être chassées".

À écouter également dans ce journal

Algérie - La télévision algérienne a annoncé le décès de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika à l'âge de 84 ans, il a été président entre 1999 et 2019.

Coronavirus - Le cap des 50 millions de primo-vaccinés en France a été dépassé, a annoncé Emmanuel Macron à travers un tweet.

Anti 2010 - "Les réseaux sociaux ont de gros efforts à faire", a déploré Jean-Michel Blanquer en réaction au #Anti2010. Il va recevoir "prochainement" des représentants des réseaux sociaux.