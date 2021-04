publié le 21/04/2021 à 08:07

La belle histoire des amateurs de Rumilly-Vallière. Le club de Nationale 2 s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France en sortant Toulouse, pensionnaire de Ligue 2, sur le score de 2 à 0.



En 20 ans, il ne s'agit que de la quatrième équipe de Nationale 2 à atteindre ce stade de la compétition, les joueurs ont d'ailleurs toujours un peu de mal à réaliser leur exploit. "Exceptionnel. Franchement, c'est magnifique. On avait l'ambition de gagner ce match. De là à le faire, c'est incroyable", se réjouit Joris Cottin, le milieu de terrain Haut-savoyard.

Le joueur est aux anges : "On ne réalise pas trop pour le moment mais c'est ouf, on est parmi les quatre derniers. Je n'ai même pas les mots, c'est fou". Concernant son prochain adversaire, en demi-finale, Joris Cottin n'a pas froid aux yeux, "je les attends depuis un moment Paris et Monaco. C'est mon souhait depuis deux tours donc j'espère vraiment que ce sera l'un des deux".

